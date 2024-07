En los últimos años hemos visto nuestro día a día, conversaciones, álbumes de fotos, servicios… La vida en general, se ha ido trasladando a una pantalla. Y, como todo, este proceso tiene su parte positiva y sus riesgos. Hoy trataremos los peligros, en los videojuegos específicamente.

El 77% de los jóvenes juegan a videojuegos, tal y como indica Fad Juventud. Muchos no perciben su día a día sin jugar y esto ha hecho que se conviertan en un canal de socialización muy común. Este fenómeno no es nuevo, con la irrupción de las nuevas tecnologías hemos visto como el proceso de socialización y el contacto a través de la pantalla es más habitual que nunca. Pero, ¿qué peligros presenta esta normalización? ¿Cómo puede beneficiar esto a delitos como el grooming, por ejemplo? Hablamos con Eva Márquez García, directora del área de mujer y lucha contra la trata de Diaconía España, organización que pone el foco en en el peligro de los videojuegos y como estos facilitan el‘grooming’ con la campaña‘Tu juego, ¿tus reglas?’.

Primero de todo es importante aclarar que el‘grooming’ es el proceso en el que una persona adulta instante ganarse la confianza de un menor a través de diversas técnicas con el fin de llevar a cabo un abuso sexual. En este proceso, el adulto suele extraer información del menor, aislándole poco a poco e introduciendo términos sexuales en sus conversaciones para que haya una normalización progresiva de este lenguaje.

¿Por qué los videojuegos facilitan esta práctica?

Tal y como explica Eva Márquez, el mundo digital abre un nuevo contexto para llevar a cabo delitos que existen desde siempre.“Si obviamos los videojuegos, ¿dónde se daba la captación de menores tradicionalmente? En los parques, los espacios de juegos donde una persona adulta se acercaba a los menores y lamentablemente les engañaba con el fin de abusar de ellos”.

Todo esto se ha trasladado ahora al espacio online. Si nos centramos en cuál es el peligro de los videojuegos observamos que es un lugar de socialización con un riesgo mayor porque facilita enormemente este fenómeno de acercamiento. Si bien antes era necesario que el adulto se expusiese físicamente en un parque, ahora puede hacerlo con absoluto anonimato, detrás de un avatar, haciéndose pasar por otro menor y todo ello desde su propia casa.

En concreto, los videojuegos ofrecen ese chat de proximidad en el que la gente interactúa sin saber realmente con quién estás hablando. Y aquí entra en juego un factor que Eva Márquez subraya especialmente:“Tenemos que tener en cuenta que esa interacción en los chats se produce mientras el niño o la niña está jugando, lo que quiere decir que está con la guardia completamente bajada: todo lo que le preguntes te lo suele responder. Es el momento idóneo para extraer información, porque el o la menor está centrado en conseguir un objetivo del juego, por lo que responderá sin ser apenas consciente”.

¿Qué prácticas se utilizan para captar menores a través de videojuegos?

Una de las principales herramientas es el chat de proximidad que ya hemos comentado, en el que acabas jugando y hablando con gente que está cerca de ti. Pero además de este, cuando alguien busca hacer‘grooming’ utiliza los sistema de recompensa. En la dinámica de los videojuegos hay veces que necesitas elementos(diamantes, vidas, monedas…) para seguir avanzando.“Si me quiero ganar la atención de un menor lo primero que voy a hacer es decirle‘te doy tres skins gratis’ y un niño te lo va a aceptar porque no comprenden el riesgo. Esos ofrecimientos pueden ser gratuitos al principio y luego ir escalando”. De nuevo, ese sentido de la deuda con el que siempre ha funcionado la trata se traslada al espacio digital y se adapta a las nuevas posibilidades que ofrece.

¿Cómo es la manipulación en el entorno digital?

Más allá del anonimato(que es un factor esencial) la tecnología aporta una serie de circunstancias que son el caldo de cultivo idóneo para llevar a cabo ciertos delitos.“Hay una parte de impunidad en muchos casos: mientras la tecnología avanza las leyes no lo hacen tan rápido(estamos ahora con el anteproyecto de ley de la protección de los menores en internet) la maquinaria legislativa no va tan rápido y quien sabe aprovechar esto gana mucha impunidad”, explica la experta.

Eva Márquez, recalca también lo que sería(en términos mercantiles), una optimización del negocio, pues ayuda a los delincuentes a que si antes para captar a una víctima tenía que trabajar mucho, ahora lo que haces con una víctima lo puedes hacer con varias a la vez y sin moverte del sillón de tu casa.

“Por no hablar de la invisibilización de las víctimas y que las amenazas tienen unos efectos diferentes con un alcance enorme. Ya no es“le voy a enseñar esta foto que me has mandado a estas personas, sino que la voy a publicar y se va a enterar toda España y parte del mundo”, explica Eva Márquez.

Desde Diaconía España han lanzado una campaña llamada‘Tu juego, ¿tus reglas?’ Para poner de manifiesto precisamente toda esta realidad que se esconde detrás de los videojuegos. En su página han creado una simulación de videojuego para ponerte a prueba y ver si