LA OPINIÓN DE LOS XPERTOS

Son mucho más fáciles de defender los límites cuando tienen base científica que cuando no la tienen. El límite español de 120 en autopistas y autovías no tiene un límite científico. Fueron límites decretados en la crisis del petróleo de los 70 por motivos de ahorro energético (hasta entonces, la velocidad en las carreteras españolas era libre). Y desde entonces se han perpetuado y no hay duda de que se ha generado un cierto consenso respecto a ese 120. Además, aunque en los países del entorno son diferentes (110-130 en Francia según la meteorología, 150 Italia…), en España ese límite ha permanecido estable durante cuatro décadas y a día de hoy no parece existir debate.