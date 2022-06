CAMPAÑA DE PONLE FRENO PROTAGONIZADA POR MANU SÁNCHEZ

Si cumples las cinco normas fundamentales hay 645 posibilidades menos de morir en carretera: no bebas, no corras, ponte el cinturón, no utilices el móvil y, si puedes, usa un vehículo de menos de cuatro años. Manu Sánchez, embajador de Ponle Freno y conductor de ‘Noticias de la mañana’ protagoniza los cinco spots con cada una de estas normas. No usar el móvil cuando conducimos es una de ellas.