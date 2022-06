CAMPAÑA DE PONLE FRENO PROTAGONIZADA POR MANU SÁNCHEZ

Si cumples las cinco normas fundamentales hay 645 posibilidades menos de morir en carretera: no bebas, no corras, ponte el cinturón, no utilices el móvil y, si puedes, usa un vehículo de menos de cuatro años. Manu Sánchez, embajador de Ponle Freno y conductor de ‘Noticias de la mañana’ protagoniza los cinco spots con cada una de estas normas. ¿Sabías que no llevar puesto el cinturón de seguridad multiplica por dos la probabilidad de sufrir un accidente de tráfico mortal?