La normativa que regula la movilidad en España es extensa, cambiante y, en algunas ocasiones, compleja para su comprensión ciudadana. Sin embargo, tanto si eres conductor como si eres peatón, debes conocer las normas que nos afectan como usuarios de la vía.

Sin embargo, son muchos los mitos urbanos relativos a la seguridad vial y la movilidad en nuestro país. Por ello, la empresa PONS Seguridad Vial ha recopilado las 10 principales leyendas urbanas, para promover el buen conocimiento de las normas de circulación.

Nunca se puede rebasar una línea continua

Falso. Si bien una línea continua prohíbe atravesarla o circular sobre ella, en caso de que un tramo de la vía en el que esté prohibido el adelantamiento se encuentre un vehículo inmovilizado ocupando el carril del sentido de la marcha, la línea continua se podrá rebasar.

Esta maniobra podrá llevarse a cabo aun ocupando parte del carril izquierdo, e igualmente en el caso de cualquier otro obstáculo, pero siempre habiéndose cerciorado previamente de que la maniobra no supone un riesgo para la conducción.

Carretera con línea continua | Pixabay

Conducen peor las mujeres que los hombres

Falso. Cada año, la DGT publica estadísticas detalladas sobre la accidentalidad. En este sentido, los datos de 2019 manifiestan que las mujeres se ven implicadas en un número muy inferior de accidentes que acaban en fallecimientos, en heridos hospitalizados y heridos no hospitalizados.

Mujer conduciendo | Pixabay

Te multan por conducir con chanclas o con el brazo por la ventanilla

Verdadero. A pesar de no estar recogido de forma específica en la normativa, el usuario puede ser sancionado siempre y cuando los agentes consideren que no llevar el calzado adecuado puede afectar al control del vehículo o que está prohibido conducir sin las dos manos al volante.

Para imponer la sanción, alegrarán los artículos 3, 17 y 18 del Reglamento General de Circulación.

Conductor saca el brazo por la ventanilla | Pexels

España tiene muchos radares de velocidad

Falso. La DGT afirma que en las carreteras españolas hay un total de 1.324 cinemómetros operativos, lo que se traduce en 3,4 radares por cada 1.000 km cuadrados, una cifra muy lejana de países como Bélgica o Malta, con más de 66 radares por cada 1.000 km cuadrados. De este modo, España es el noveno país con más radares de Europa.

Control de velocidad | Pexels

Se puede circular si los bultos impiden la visión por el cristal trasero o se llevan cortinillas

Verdadero. De forma obligatoria, los turismos deben tener el espejo exterior izquierdo y el interior. En este último caso, el campo de visión hacia atrás no debe resultar disminuido, pero, de ser así, será obligatorio llevar instalado también el espejo exterior derecho bien reglado.

Conductor reflejado en el espejo retrovisor | Pexels

Se puede adelantar por la derecha

Verdadero. Si bien la norma general implica un adelantamiento por la izquierda, también podrá hacerse por la derecha en caso de haber espacio suficiente. Esto se podrá hacer, con la máxima precaución, cuando el conductor del vehículo al que se pretende adelantar esté indicando su propósito de cambiar de dirección a la izquierda o inmovilizar su vehículo en este lado.

También se podrá adelantar a los tranvías que circulen por la zona central en aquellas vías con circulación en ambos sentidos, así como en vías urbanas con calzadas de al menos dos carriles en el mismo sentido, delimitados por marcas longitudinales, siempre que se pueda hacer sin peligro para los demás usuarios.

Tranvía circulando por la ciudad | Pexels

Aumentar la velocidad no necesariamente aumenta el número de accidentes

Falso. El Modelo Potencial de Nilsson, 2004, asegura que un aumento del 1% de la velocidad media, donde todos los demás factores se mantienen constantes, produce un aumento del 4% de las colisiones mortales, del 3% de las colisiones graves y del 2% de las colisiones con víctimas.

Conducir a mucha velocidad | Pexels

La mayoría de los accidentes de tráfico se producen por el mal estado de la carretera

Falso. Un accidente de tráfico puede producirse debido a tres factores o causas: factor humano, factor vía y factor vehículo. El principal causante de los accidentes es el humano, donde se encuentran las distracciones, el alcohol y las drogas o la fatiga, responsables del 80-90% de los accidentes.

Consumo de alcohol al volante | Pexels

Está prohibido fumar al volante

Falso. Fumar mientras se conduce no está prohibido, pero no es recomendable porque incrementa la probabilidad de accidente. Este es el motivo por el que los conductores fumadores se ven implicados en el doble de accidentes que los no fumadores.

Sin embargo, a pesar de que no haya una prohibición, el agente puede sancionarte por ello, si considera que está provocando una distracción al volante, con una multa de hasta 100 euros. Además, tirar la colilla por la ventanilla implicará la pérdida de 4 puntos del carné y 200 euros.

Conductor fumando al volante | Pixabay

Se puede engañar al etilómetro en los controles de alcoholemia

Falso. No existe ningún truco para engañar al etilómetro. Tras la ingesta de alcohol la alcoholemia alcanza su punto máximo entre 30 y 90 minutos después de la última copa. Las pruebas de detección de alcohol determinarán el grado de impregnación alcohólica, que consistirán, principalmente, en un etilómetro.

Trucos como mascar chicle, tomar café, té o aceite, así como hacer ejercicio, dormir un poco o vomitar, no merman la capacidad del etilómetro para detectar el alcohol.