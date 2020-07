En línea con su política general de responsabilidad corporativa y elevando su compromiso con la sostenibilidad y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, Atresmedia se ha unido a la plataforma.



Susana Gato, gerente de Responsabilidad Corporativa en Atresmedia, ha apuntado que “nuestra incorporación a la plataforma Empresas por la Movilidad Sostenible supone un paso más en el compromiso de Atresmedia con la sostenibilidad en una doble vertiente. Por un lado, disminuir el impacto medioambiental de nuestra actividad y sensibilizar a la sociedad sobre el reto climático y, por otro, impulsar una movilidad más segura y sostenible a través de una de nuestras iniciativas más reconocidas, Ponle Freno”.



Por su parte, May López, directora de Desarrollo de Empresas por la Movilidad Sostenible, ha afirmado que “es un orgullo poder contar con un grupo de comunicación como Atresmedia, referente en su sector y comprometido con la sostenibilidad. A ambas organizaciones nos unen objetivos comunes, como la generación de alianzas y la visibilización de las organizaciones e iniciativas que están impulsando el cambio y contribuyendo a la sostenibilidad”.



Atresmedia es uno de los principales grupos de comunicación en España y una compañía con posiciones clave en todos los sectores en los que opera gracias a sus marcas insignia, como Antena 3, laSexta, Onda Cero o Europa FM, entre otras.

De este modo, Atresmedia ha desarrollado su estrategia en distintas divisiones como Atresmedia Televisión (Antena 3, laSexta, Neox, Nova, Mega y Atreseries), Atresmedia Radio (Onda Cero, Europa FM y Melodía FM), Atresmedia Publicidad (dedica a la explotación publicitaria y comercial), Atresmedia Diversificación (dedicada a actividades y negocios no dependientes de la publicidad) y Atresmedia Studios (dedicada a la producción de cine, ficción y entretenimiento para terceros).



En su responsabilidad como medio de comunicación, Atresmedia se compromete a contribuir al progreso y desarrollo de la sociedad ejerciendo su labor de información y concienciación y su rol de altavoz de temas que preocupan a los ciudadanos. Con ello, Atresmedia pretende no solo reflejar la sociedad, si no contribuir a su cambio positivo bajo la marca paraguas Compromiso Atresmedia, que cuenta con iniciativas con impacto social en las que lleva más de una década trabajando como:

Ponle Freno, por la seguridad vial (2008)

Hazte Eco, por el medio ambiente (2010)

Objetivo Bienestar, por una vida saludable (marzo 2014)

Crea Cultura, en defensa de la creación cultural y la propiedad intelectual (septiembre 2014)

Constantes y Vitales, en apoyo a la investigación científica y la prevención médica (octubre 2014)

Tolerancia Cero, contra la violencia de género (noviembre 2015)

Levanta la Cabeza, por un uso responsable de la tecnología (diciembre 2018)



Con la incorporación de Atresmedia, Empresas por la Movilidad Sostenible agrupa ya a más de 35 organizaciones que apuestan por impulsar una movilidad sostenible y contribuyen a la Agenda 2030 y a un crecimiento sostenible desde el punto de vista económico, social y medioambiental.