Cada 22 de septiembre se celebra el Día Mundial sin Coche, dentro de la Semana de la Movilidad. Se tata de una iniciativa desarrollada con la finalidad de concienciar a la población y los responsables políticos sobre las consecuencias negativas que tiene su uso en la ciudad.



Su origen se remonta al año 1973, cuando distintos países de Europa vieron limitadas sus reservas petrolíferas y tuvieron que buscar alternativas que redujeran el uso de vehículos. En el año 2000, la Comisión Europea declaró oficialmente el 22 de septiembre como el Día Mundial sin Coche.



El uso de los automóviles en las ciudades resulta perjudicial para el medio ambiente y la salud pública, y afecta a la economía. Por este motivo, el Día Mundial sin Coche pretende promover el beneficio que supone utilizar medios de transporte más sostenibles como el transporte público, la bicicleta o los desplazamientos a pie.



Ya son más de 400 municipios españoles los que se han sumado a la Semana de la Movilidad, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT). Sin embargo, a pesar de esta cifra, el Día Mundial sin Coche no ha logrado sensibilizar al conjunto de la ciudadanía.



Además, cerca de la mitad de los trayectos urbanos realizados con el coche no superan los tres kilómetros, una distancia que podría recorrerse fácilmente en bicicleta o incluso a pie. De hecho, la bicicleta constituye el vehículo más rápido, eficaz y barato para distancias inferiores a cinco o seis kilómetros.



Por todo ello, el Día Mundial sin Coche pretende concienciar a la ciudadanía a través de medidas educativas, con charlas o eventos; medidas informativas que ofrezcan medios de transporte y rutas alternativas; y el desarrollo de proyectos locales donde lanzar propuestas novedosas como aparcamientos para bicicletas o rutas de patinaje.



Finalmente, cabe destacar que también resulta beneficioso realizar, al menos, una parte del trayecto en transporte público, en bicicleta o a pie, en caso de no poder prescindir del coche durante todo el recorrido.

