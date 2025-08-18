Los frenos son una pieza fundamental para cualquier vehículo, ya que permiten controlar la velocidad y manejar el coche de manera segura y correcta. Circular con los frenos deteriorados no solo pone en riesgo al conductor y al resto de pasajeros que vayan en él, sino también a las personas con las que comparten las vías. Unos frenos en mal estado representan tanto un riesgo en la ciudad, ante semáforos o peatones inesperados, como en carretera, donde una frenada deficiente puede afectar a otros usuarios o incluso al propio conductor.

3 señales de alerta

Para minimizar los riesgos, Euromaster aconseja mantener el sistema de frenado en óptimas condiciones y sustituir periódicamente componentes como pastillas, discos y líquidos de frenos.

Cambios en la dureza del pedal: Si esta demasiado duro o demasiado blando

Si esta demasiado duro o demasiado blando Ruidos o vibraciones: Puede significar discos deformados o pastillas desgastadas

Puede significar discos deformados o pastillas desgastadas Aumento en la distancia de frenado: Si el coche tarda más en parar, puede significar que las pastillas estén gastadas o el líquido deteriorado

Aunque no hay un kilometraje exacto para realizar estas revisiones, se recomienda empezar a revisarlos a partir de los 20.000 kilómetros.