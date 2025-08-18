REVISIÓN CADA 20.000 KM
Dos de cada diez coches en España presentan problema en los frenos
Una de cada cinco revisiones realizadas a vehículos revela fallos en el sistema de frenado, según un estudio de la iniciativa “Elige Calidad, elige confianza” (ECEC), que agrupa a los fabricantes de componentes en España a través de la patronal Asociación Española de Proveedores de Automoción (Sernauto). Los expertos alertan del riesgo de accidentes y recomiendan controles periódicos para garantizar la seguridad.
Los frenos son una pieza fundamental para cualquier vehículo, ya que permiten controlar la velocidad y manejar el coche de manera segura y correcta. Circular con los frenos deteriorados no solo pone en riesgo al conductor y al resto de pasajeros que vayan en él, sino también a las personas con las que comparten las vías. Unos frenos en mal estado representan tanto un riesgo en la ciudad, ante semáforos o peatones inesperados, como en carretera, donde una frenada deficiente puede afectar a otros usuarios o incluso al propio conductor.
3 señales de alerta
Para minimizar los riesgos, Euromaster aconseja mantener el sistema de frenado en óptimas condiciones y sustituir periódicamente componentes como pastillas, discos y líquidos de frenos.
- Cambios en la dureza del pedal: Si esta demasiado duro o demasiado blando
- Ruidos o vibraciones: Puede significar discos deformados o pastillas desgastadas
- Aumento en la distancia de frenado: Si el coche tarda más en parar, puede significar que las pastillas estén gastadas o el líquido deteriorado
Aunque no hay un kilometraje exacto para realizar estas revisiones, se recomienda empezar a revisarlos a partir de los 20.000 kilómetros.