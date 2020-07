Los incentivos a la compra forman parte del 'Plan de impulso de la cadena de valor de la industria de la automoción' presentado el lunes en Moncloa, en un acto al que asistieron representantes de las principales asociaciones empresariales y sindicatos de la automoción.



El plan estará dotado de 3.750 millones de euros, de los que 300 millones irán a la renovación del parque público, infraestructuras de recarga, adaptación de las ciudades a nuevas necesidades de movilidad y la electrificación del transporte.



Otros 250 millones serán para la renovación del parque hacia uno más sostenible y eficiente, 415 millones para I+D+i, 2.690 millones para inversiones en la industria y 95 millones para cualificación y formación profesional.



El programa de impulso a la movilidad eléctrica y sostenible (Plan MOVES) prevé ayudas que oscilan entre 400 y 4.000 euros para la compra de turismos por parte de particulares y autónomos en función de las etiqueta ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT) (Cero, Eco o C) y su clasificación ambiental (A y B).



Estas cuantías se incrementarán en 500 euros en el caso de que el destinatario sea una persona física con una renta inferior a 1.500 euros o con movilidad reducida, o el vehículo a achatarrar tenga más de 20 años.



Además, las empresa se han comprometido a dar un descuento de la misma cuantía que la ayuda estatal, excepto en caso de los vehículos de etiqueta CERO, en que será de 1.000 euros, según el plan de ayudas, previsto para vehículos de hasta 35.000 euros (45.000 euros en caso movilidad reducida o rentas menores).



En el caso de particulares y autónomos, las ayudas de cuantía más elevadas, 4.000 euros, serán para vehículos con etiqueta "Cero" (eléctricos), mientras que para el resto (híbridos o combustión) se prevén ayudas de 1.000 euros (Eco-A), 800 euros (C-A), 600 euros (ECO-B) y 400 euros (C-B).



En el caso de las pymes, las ayudas para la adquisición de turismos oscilan entre 3.200 y 350 euros, mientras que en el de las grandes empresas van desde 2.800 a 3.200 euros.



En cuanto a vehículos comerciales ligeros de menos de 2.500 kilos, las ayudas a particulares y autónomos será de 4.000 (Cero), 1.200 (Eco) y 1.000 euros (C), las de pymes oscilarán entre 3.200 (Cero), 950 euros (Eco) y 800 euros (C) y las de grandes empresas entre 2.800 (Cero), 850 (Eco) y 700 (C) euros.



Para los vehículos comerciales de más de 2.500 kilos de MMTA, las ayudas para particulares y autónomos serán de 4.000 (Cero), 2.100 (Eco) y 2.100 (C) euros, las previstas para pymes de 3.200 (Cero), 2.200 (Eco) y 1.700 (C) euros y las fijadas para grandes empresas de entre 2.800 (Cero), 1.900 (Eco) y 1.500 (C) euros.



De acuerdo con el Gobierno, se prevé que cada millón de euros destinado al plan MOVES suponga la generación de entre 3,6 y 4,1 millones de euros adicionales al PIB nacional y un aumento de los ingresos fiscales de entre 1,5 y 1,6 millones de euros.



Este programa está dotado con 100 millones de euros, y su gestión se llevará a cabo de forma compartida con las Comunidades Autónomas de acuerdo con sus competencias.



El parque de vehículos en España tiene una antigüedad media de 12,7 años, mientras que el mercado de vehículos de más de 20 años ha crecido un 18% en los últimos años.



Mientras, la normativa europea sobre emisiones es cada vez más estricta, fijando objetivos vinculantes de reducción de emisiones para las nuevas matriculaciones, con una media de 95 gramos de CO2 por km recorrido (gCO2/km) para turismos a partir de 2020, reduciéndose en 15% y 37,5% a partir de 2025 y 2030 respectivamente.



El Plan del Ejecutivo también contempla la actualización de las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT) para julio de 2021..



La DGT establecerá un grupo de trabajo interministerial que deberá valorar la necesidad de una actualización de las etiquetas medioambientales, consensuada con el sector y con el resto de agentes involucrados y, en su caso, elevará una propuesta en los próximos 6 meses.



El sistema de etiquetado actual (Etiquetas CERO, ECO, C, B) ha permitido una clasificación cada vez más conocida del parque de vehículos, y aportar coherencia a políticas de ámbito estatal, autonómico y local en función del potencial contaminador de los vehículos.



Sin embargo, la evolución tecnológica es una realidad y los nuevos vehículos que incorporan estas innovaciones deberían ser catalogados dentro de las posibilidades que ofrece el sistema de etiquetas actual, o bien añadiendo nuevas etiquetas.