El director de Tráfico, Pere Navarro, ha dado este dato durante la clausura del dato organizado junto con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), para conocer la experiencia de las entidades locales en el primer año desde la entrada en vigor de esta limitación de velocidad en ozonas urbanas.

Desde el 11 de mayo de 2021, el límite de velocidad en zonas urbanas es de 20 km/h en las zonas con una plataforma única de calzada y acera; de 30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación y de 50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación.

Navarro ha afirmado que de mayo a diciembre de 2021 los atropellos descendieron un 17% respecto al mismo periodo de 2019.

En su intervención, el director general de Tráfico ha destacado que "un año es poco tiempo para hacer un balance riguroso sobre la efectividad de esta medida". Además, los responsables de tráfico de algunos municipios le han trasladado que estos límites no se acaban de cumplir por parte de los conductores, pero han bajado las velocidades medias en ciudad y los siniestros.

Los datos de 2021 respecto a los de 2019 muestran que los fallecidos en ciudad han disminuido un 25%, lo que es "mucho", según el máximo responsable de la DGT. Los atropellos se han reducido un 32%.

En cuanto a los usuarios de bicicletas, en 2019 se registraron 21 fallecidos, frente a los 11 del 2021. En el colectivo de mayores de 65 años, la disminución ha alcanzado un 40%. En resumen, la reducción ha sido acusada en el caso de los peatones fallecidos (-32%) los ciclistas (-48%) y las personas mayores de 64 años (-40%).

Respecto al cumplimiento de los nuevos límites, Navarro se ha remitido a los resultados de una investigación cuantitativa y cualitativa llevada a cabo por el Centro de Estudios y Opinión Ponle Freno-AXA, vinculado a Ponle Freno, la plataforma de acción social por la Seguridad Vial impulsada por Atresmedia en colaboración con la Fundación AXA.

Según este estudio, el 70,3% de los conductores cumple con el límite de 30 kilómetros por hora (km/h) en vías urbanas de un único sentido. "Me parece un resultado razonable", ha manifestado Pere Navarro, quien sostiene que la medida "es tan buena" que la DGT quiere convencer al ciudadano. "No es un tema de poner radares en las vías 30 ni siquiera policías locales midiendo si va la gente a 30 o no", ha subrayado.

Por último, el director general de Tráfico ha considerado esta medida como la más importante de la legislatura y su implantación ha tenido "muchas ventajas" como la recuperación de espacios para la convivencia, la reducción del ruido y la mejora de la calidad del aire.