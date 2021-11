Estas cuatro comunidades autónoma creen que el documento tiene un enfoque erróneo, porque adolece de falta de rigor técnico y científico y podría vulnerar el régimen competencial.

Asturias, Castilla y León, Galicia y Cantabria consideran que se vulneran otros aspectos fundamentales, como que el título del borrador no se ajusta a los objetivos establecidos en la Ley del Patrimonio Natural y de la biodiversidad para las estrategias de especies amenazadas. Además, consideran que el documento, al no contar con autoría, no puede demostrar su solvencia técnica y científica.

Del mismo modo, estas comunidades autónomas censuran también que el documento estigmatiza al sector ganadero al aportar valoraciones sin rigor que no contribuyen a rebajar las diferencias y avanzar en la convivencia con la especia. Además, consideran que se contradicen los datos técnicos y científicos recabados en los planes de gestión de estas regiones, en las que el logo cuenta con un estado de conservación favorable.

El pasado mes de septiembre, estas cuatro comunidades interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra la orden ministerial que determina la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial y solicitaron que se establecieran medidas cautelares con el fin de suspender esta norma hasta que se revuelva el procedimiento.

