El Congreso apoya por unanimidad que los animales no sean considerados "cosas"

Todo está dispuesto para que los animales dejen de considerarse "cosas" en el Código Civil. El Congreso de los Diputados ha apoyado por unanimidad una proposición no de ley que promueve una reforma para crear una categoría especial por las que se les definan como "seres vivos dotados de sensibilidad".



Además, el texto apuesta por que los animales de compañía "no puedan ser objeto de embargo en ningún procedimiento judicial". El portavoz del PP, Avelino Barrionuevo ha recordado que, para una gran parte de la sociedad, las mascotas son consideradas como hijos y ha alegado que "si a un hijo no lo embargo, por qué si a una mascota".



Esta propuesta ha sido presentada en la Cámara Baja, junto a 240.000 firmas recogidas por el Observatorio de Justicia y Defensa Animal, por Ciudadanos, donde buscan "mejorar la vida y el trato de las mascotas" para que dejen de ser tratadas como bienes muebles que, según considera su portavoz Guillermo Díaz es "inadmisible".



Este también ha reconocido que es el primer paso de cara a otros debates, como la creación de una ley que indique las bases sobre las que han de legislar los gobiernos autonómicos en materia de bienestar animal.



Esta idea ha sido apoyada desde Unidos Podemos, donde su portavoz, Sara Carreño, ha propuesto durante el debate la creación de una 'Ley de Bienestar Animal' y ha alegado que existen "muchas ordenanzas municipales y leyes autonómicas" con una gran diferenciación.



Carreño ha señalado a Madrid y Barcelona como ejemplo de buenas medidas para proteger a los animales como la prohibición del sacrificio animal, en contraposición con otras comunidades como Castilla-La Mancha en las que "se puede disparar a un perro que está en el campo".



Por su parte, la portavoz del PSOE, Dolores Galovart, ha criticado la propuesta de la formación morada y ha asegurado que requiere un debate que implique una reflexión más seria. "Esto no es una carta a los reyes magos", ha declarado.



Esta ley supone un paso muy importante en la protección de los animales domésticos y de su bienestar.