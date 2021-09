La pandemia de la Covid-19 no ha frenado el avance del cambio climático. Esto se debe a que la reducción de las emisiones de dióxido de carbono y otros gases conseguida gracias las medidas implantas durante el confinamiento volvió a aumentar rápidamente tras su levantamiento.



En este sentido, es muy probable que durante los próximos cinco años la temperatura global supere, de forma temporal, el límite de 1,5 grados centígrados frente a las temperaturas registradas en la era preindustrial.



Así lo afirma un informe liderado por la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y elaborado por diferentes agencias de las Naciones Unidas. Además, el estudio asegura que la acumulación de gases que generan el efecto invernadero, detrás del calentamiento global, sigue batiendo récords.



Esta concentración de gases en la que predomina el dióxido de carbono supone, además del aumento de la temperatura global, una relación con los fenómenos meteorológicos extremos como sequías, inundaciones o incendios forestales.



El informe indica que las emisiones del sector eléctrico y la industria entre enero y julio de 2021 se sitúan a unos niveles superiores que las de los mismos meses antes de la pandemia; por su parte, las emisiones del transporte terrestre disminuyeron un 5%, por lo que se mantienen al mismo nivel que en 2019.



Por todo ello, el informe asegura que la pandemia no ha supuesto una mejora para el medio ambiente y que, si lo fue, duró poco tiempo. En este sentido, se estima que no se producirá una disminución notable de las emisiones de gases hasta el 2030.



En la actualidad, los compromisos para alcanzar las cero emisiones netas ocupan el 63% de las emisiones en todo el mundo, lo que constituye una cifra insuficiente para mantener la temperatura del planeta en los 1,5 grados estipulados por el Acuerdo de París.