Los jóvenes de entre 25 y 35 años generan el triple de emisiones de CO2 que la media nacional

El perfil del español más contaminante es aquel que tiene entre 25 y 35 años, coche propio, viaja en avión y compra con frecuencia dispositivos tecnológicos.

Por el contrario, los 'millennials' menores de 25 años son los que menos contaminan, un total de 5 toneladas de CO2 anual. Este perfil de ciudadano consume mucha tecnología, vive con sus padres, tiene un consumo moderado de energía, no tienen coche propio y utiliza más el transporte público. La encuesta refleja que tres de cada cuatro españoles están a favor de restringir el tráfico para reducir la contaminación.

La huella de emisiones de CO2 en España es de un total de 5,08 toneladas por habitante, menos de la mitad de las 11 toneladas por habitante en los países más industrializados, según este nuevo estudio.

Además, el 77,8% de los jóvenes de entre 18 y 24 años que no usa coche propio y contamina menos estaría a favor de restringir el tráfico, frente al 73,2% de los adultos de entre 45 y 54 años. Asimismo, el estudio señala que el perfil de los jóvenes entre 25 y 35 años genera casi una tonelada de CO2 al año (0,89 toneladas) en la energía de su vivienda, un consumo energético considerablemente mayor respecto al de una familia de varios miembros.

De igual modo, este grupo de población genera más de siete toneladas de CO2 de media en sus desplazamientos anuales: en vuelos (3,16 toneladas), coche particular (2,96 toneladas), moto (0,99 toneladas) y otros transportes públicos (0,13 toneladas). Las casi diez toneladas restantes de CO2 las generan con sus dispositivos tecnológicos, comida y bebida, ropa y calzado, medicinas, cuidados del vehículo y ocio.

Por franjas de edad, el análisis observa que tanto adolestences y millenials más jóvenes, de 15 a 24 años, como los adultos de 36 a 45 años, contaminan menos que los jóvenes de entre 25 y 35 años.

Los de entre 15 y 24 años hacen un uso habitual de la tecnología, pero generan menos contaminación, ya que viven con sus padres y por ello sus gastos energéticos son moderados. Además, la mayoría de ellos no tienen coche propio y utilizan el transporte público, no viajan apenas en avión (0,77 toneladas anuales de CO2 en desplazamientos) y aunque utilizan frecuentemente dispositivos tecnológicos, no siempre pueden permitirse comprar uno nuevo.

Los más jóvenes, de entre 15 y 24 años emiten en torno a las cinco toneladas de CO2. Por su parte, los ciudadanos entre 36 y 45 años, por su parte emiten una media de casi 11 toneladas al año y duplica la media nacional. Se trata del perfil de padres jóvenes con hijos pequeños que viven en familia y reparten los gastos energéticos, pero utilizan coche propio con el que generan más de 2 toneladas anuales de CO2 y la generación de contaminación en el resto de gastos (comida, ropa, dispositivos tecnológicos) iguala a la de los jóvenes de 25 a 35 años.