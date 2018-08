La Junta de Andalucía cree que el lince debe pasar a ser "especie vulnerable"

José Fiscal, consejero de Medio Ambiente en Andalucía, ha considerado prioritario, durante la inauguración en Sevilla del V Seminario Internacional sobre la conservación del lince, lograr que este animal pase de ser una especie amenazada a una especie vulnerable.

El seminario reúne a más de 250 representantes de colectivos y asociaciones, propietarios de fincas, técnicos y científicos en la facultad de Biología de la Universidad de Sevilla para abordar las estrategias de reintroducción del felino más amenzado del planeta.

Durante la apertura del seminario, Fiscal ha recordado que gracias a los resultados obtenidos, ya se rebajó en 2015 el grado de amenaza del lince ibérico a "en peligro de extinción". Un año después, esta rebaja "supone un estímulo para alcanzar otro reto como es que el lince ibérico deje de estar considerada especie en peligro de extinción y pase a especie vulnerable", según ha informado la Junta.

Los esfuerzos conjuntos de varias Comunidades Autónomas, como Extremadura y Castilla-La Mancha, han propiciado que la población total del lince en la Península Ibérica haya sido de 404 ejemplares.

"Siempre he defendido que las políticas de esta Consejería han de ser ambientamente sostenibles, y socialmente rentables. Esta es una senda que no podemos obviar si queremos que los trabajos den sus frutos", ha declarado el consejero de Medio Ambiente en Andalucía. Para José Fiscal los programas de reintroducción del lince ibérico no sólo han sido un instrumento de conservación importante, sino que han sido una oportunidad de empleo.