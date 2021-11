Un nuevo estudio sobre aves reproductoras en la Unión Europea (UE) evidencia la pérdida de una de cada seis aves en un periodo de casi 40 años, lo que implica la pérdida total, en esta región, de casi 600 millones de aves desde 1980.

La investigación, realizada por la ‘Royal Society for the Protection of Birds’, BirdLife International y la Sociedad Checa de Ornitología, ha analizado los datos de 378 de las 445 especies de aves nativas de los países europeos.

De este modo, entre 1980 y 2017, se estima que se ha producido un descenso de 900 millones de aves, aunque esta cifra se ve compensada por un aumento de unos 340 millones en ciertas especies.

Una gran proporción de estas pérdidas se debe a una notable disminución de ciertas especies comunes, de igual manera que ocurre con los aumentos. La investigación afirma que el gorrión común ha sido el más afectado, con una pérdida del 50% de su población, lo que suma 247 millones de aves.

Por su parte, su pariente más cercano, el gorrión molinero, ha perdido 30 millones de especies. Ambos se han visto perjudicados por los cambios en la política y la gestión agraria, aunque los gorriones también han disminuido en las ciudades.

En este sentido, los motivos del descenso de estas especies en las ciudades aún no están del todo claros, si bien pueden estar relacionado con la escasez de alimentos, la propagación de la malaria aviar o la contaminación atmosférica.

En función del hábitat, las mayores perdidas se han presentado entre las aves de las tierras de cultivo y los pastizales. Como grupo, las aves migratorias de larga distancia, como la curruca sauceda y la lavandera boyera, han disminuido en mayor proporción que otros grupos.

Por ello, la Directiva de Aves y la Directiva de Hábitats de la UE se encargan de proteger de manera legal a las especies y hábitats prioritarios. Sin embargo, el descenso de aves comunes evidencia la necesidad actual de realizar una labor de conservación a mayor escala.

Por su parte, en España, el 37% de las especies de aves comunes tienen declives en sus poblaciones, algunas de las cuales superan el 50% de la reducción en sus poblaciones durante los últimos 25 años.

Finalmente, todas las poblaciones de aves comunes ligadas a los medios agrícolas en España han disminuido un 27% en algo menos de tres décadas, situando a los medios agrícolas como el hábitat más desfavorable para el mantenimiento actual de la biodiversidad en nuestro país.

En relación con esto, SEO/BirdLife lanzó la campaña 'Aves de Barrio' para contribuir a mejorar la biodiversidad y la calidad de vida en las ciudades. Con el gorrión como protagonista, la campaña pone el foco en la preocupante situación por la que atraviesa esta especie, potencial indicador de cambios en los núcleos urbanos que podrían estar afectando también al resto de sus habitantes, incluidos los seres humanos.

Quizás también te interese...