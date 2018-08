El vertido de petróleo en la ría de Huelva llega a la playa del etorno del Parque Natural de Doñana

WWF considera que el derrame de crudo registrado en la tarde de ayer desde la monoboya de Cepsa, que ha alcanzado un tramo de 150 metros de playa del Espacio Natural de Doñana, "aunque sea de pequeña cantidad, recuerda la fragilidad de la costa onubense ante este tipo de episodios".

De hecho, el responsable de la Oficina de Técnica de WWF en Doñana ha remarcado que "cientos de buques al año transitan por las costas onubenses cargados de mercancías peligrosas, no sólo petróleo, y ello implica peligro para la propia costa así como para las actividades que se desarrollan en ella, como la pesca, el marisqueo o el turismo de playa". Además, considera que este derrame supone "un toque de atención" para todos aquellos que "hablan de ampliar determinadas actividades industriales en el litoral".

Por otro lado, el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, José Fiscal, ha precisado que puede visualizarse "unas galletas de hidrocarburo muy dispersas". "Estoy aquí para quedarme tranquilo porque, aunque no hay que menospreciar ningún incidente, estamos hablando de poca cosa", ha señalado.

En este punto, ha dejado claro que la gestión y coordinación de este suceso en el mar es competencia del Ministerio de Fomento pero al llegar a la costa ya es de la Junta, no obstante ha lamentado que "no haya habido comunicación oficial por parte del Gobierno al delegado de la Junta en Huelva o a algún representante de la administración andaluza, lo que a mí me hubiese gustado, y que hubiera sido fluida".

"Es verdad que ha habido comunicación en el ámbito técnico", ha precisado Fiscal, pero ha reconocido que "debería haber habido una comunicación sobre la activación del Plan Interior Marítimo en nivel 1 o de las actuaciones por parte del Gobierno, lo que nos hemos enterado por la prensa".

En este sentido, ha precisado que ha recibido una llamada por parte de la secretaria general de Transporte del Ministerio de Fomento, "pero 22 horas después del vertido y me hubiera gustado que hubiese sido de otra manera".

Cabe recordar que el delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, Francisco Romero, ha activado, preventivamente, a las 13,00 horas de este miércoles la situación 1 del Plan de Emergencia ante el Riesgo de Contaminación del Litoral en la provincia (Pecla), debido a este derrame.

El objeto fundamental del Pecla es el establecimiento de la estructura organizativa y de los procedimientos de actuación para una adecuada respuesta ante situaciones de emergencia en las que se origine contaminación del litoral en la comunidad autónoma y asegurar así una mayor eficacia y coordinación en la intervención de los medios y recursos disponibles."

En declaraciones a los periodistas, Romero ha señalado que el contacto es "permanente" con la empresa, que es "la responsable de limpiar el vertido". No obstante, ha detallado que "todo lo que va llegando son pequeñas galletas y todo se está retirando". "La situación está bastante controlada en sí porque no fue un vertido muy cuantioso aunque tenemos que abrir un expediente para saber los motivos y, una vez conocidos, ver las consecuencias de afectación al medio marino y a la costa", ha señalado el delegado.

Entre tanto, la alcaldesa de Almonte, Rocío Espinosa, ha lanzado un mensaje de tranquilidad porque el vertido "no ha sido de una dimensión excesivamente grande y todos los medios están actuando de manera eficaz".

Por su parte, técnicos de Cepsa controlaron en la tarde de este martes "este pequeño derrame de crudo" y han asegurado desde la compañía que nada más producirse los hechos se activó el Plan Interior Marítimo en nivel 1, y en la mañana de este miércoles el Plan Marítimo Nacional, de forma preventiva, estando Cepsa en contacto permanente con las administraciones locales y autonómicas responsables, así como con el 112.

Parte del producto fue recogido de inmediato por medios físicos absorbentes y se continúa trabajando en la eliminación del resto, han remarcado desde la compañía en un comunicado, agradeciendo desde la misma a las administraciones públicas implicadas su rápida actuación y colaboración en este incidente, y han informado, a su vez, desde la empresa de que los técnicos de Cepsa han abierto ya una investigación para determinar las posibles causas del incidente.