Estos últimos meses hemos visto cómo los salones de casa se convirtieron en una batalla campal, cómo los videojuegos ganaron la partida en el confinamiento, las clases presenciales pasaron a ser online, las reuniones con amigos se hicieron por videollamadas y las tardes en el parque solo se podían imaginar echando un vistazo a la calle desde alguna ventana de casa. Ahora, los niños, niñas y adolescentes solo esperan recuperar el tiempo perdido en su época preferida: las vacaciones. Sin deberes, con amigos, en la playa y en campamentos. El mix perfecto del verano. Aunque el de este año sea diferente.

Más de cuatro millones de niños, niñas y adolescentes participan cada año en alguna actividad que organizan empresas dedicadas al ocio y tiempo libre en España, con especial atención a los campamentos de verano. Sobre música, idiomas, programación, tecnología, dibujo, deportes… La temática de los campamentos es variopinta para adaptarse a todos los gustos de los más pequeños de la casa. Este tipo de actividades permiten conciliar la vida laboral de los padres durante esta época estival donde no tienen clases. Con la llegada del coronavirus, numerosos campamentos han tenido que cerrar sus puertas por no poder cumplir los requisitos establecidos para que su actividad se realizase de forma presencial. El confinamiento ha demostrado que la educación online tiene grandes capacidades y esto también ha abierto un gran abanico sobre las posibilidades de entretenimiento que ofrecen las nuevas tecnologías. Por eso, este año, los campamentos online son la continuación de las numerosas iniciativas que se han desarrollado durante este estado de alarma para entretener a los más pequeños de la casa y llevar de una forma más llevadera esta situación. Esta alternativa a los campamentos presenciales también tiene su parte positiva. Aunque los inscritos no puedan relacionarse de forma directa con otras personas, tiene un menor coste económico y también la posibilidad de que los niños y niñas puedan aprender, divertirse y entretenerse desde sus casas independientemente de su ubicación.

La lista de ejemplos de estos campamentos en línea es infinita. Youtube ha sacado a la luz su iniciativa #CampYouTube “para aprender nuevas habilidades, mantenerte activo y explorar el mundo juntos”. Con más de 1.200 vídeos de temáticas muy variadas, los niños podrán tener acceso a cuatro modalidades. La primera, es la de aventuras, donde se muestran vídeos sobre cómo los científicos hacen expediciones y así poder descubrir fósiles, dinosaurios, y conocer cómo era el planeta antes de que llegásemos los humanos. En el apartado de artes, podrán conocer la historia de diferentes vertientes culturales como la música, danza y teatro, o participar en talleres de escritura creativa. En cuanto al apartado deportivo, encontrarán una sección sobre disciplinas para practicar diferentes actividades como el fútbol, baloncesto, yoga o béisbol. Por último, en la sección STEAM, se muestran contenidos matemáticos y de ingeniería, diseñados para adolescentes apasionados en el mundo de la ciencia. En Animaciones AEIOU, monitores de tiempo libre, animadores infantiles, dinamizadores y actores han trabajado para diseñar actividades online divertidas e interactivas adaptadas a diferentes temáticas y distintas edades, con grupos reducidos y a un precio económico. Pero si como padre lo que quieres es que, además de entretenerse con actividades diversas, tus hijos también repasen y aprendan nuevos conocimientos educativos, hay campamentos sobre temáticas específicas como el Summer Camp de Inmune Technology Institute donde chicos y chicas de entre 12 y 16 años aprenderán a programar con Python o a diseñar 3D. También han desarrollado un centro multimedia donde ver series y películas, o aprenderán a rediseñar un juego y crear sus propias soluciones robóticas desde el móvil. Con Space Techies, los niños desde 3 a 17 años podrán repasar de forma divertida conocimientos adquiridos durante el periodo escolar. Pero por si esto te parece poco, en Campamentos Infantiles gestionan cada año más de 10.000 solicitudes de campamentos de verano en el territorio nacional y en el extranjero para convertirse en uno de los buscadores de campamentos más reconocidos en su sector.

A pesar de esta situación, hay Comunidades Autónomas donde han querido seguir adelante con su oferta de actividades presenciales respetando las recomendaciones de seguridad publicadas el 30 de mayo de 2020 en el Boletín Oficial del Estado. El aforo será del 50% sin sobrepasar las 200 personas en actividades de aire libre y 80 en espacios cerrados. Todos los participantes se deben dividir en grupos de 10 personas contando con el monitor y las entidades deberán contar con medidas de higiene necesarias para el día a día. Y aplicar las medidas necesarias para garantizar que las actividades se puedan llevar a cabo con la seguridad oportuna.