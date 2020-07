Un ataque masivo, simultáneo y sin precedentes. Así fue el hackeo que vivió Twitter la semana pasada y que hizo que personalidades de renombre a lo largo del mundo como Barack Obama, Kim Kardashian o Bill Gates publicaran tuits que abrían la puerta a una ciberestafa. Los expertos consideraron que este intento de ciberestafa a través de cuentas de personajes conocidos es el mayor ataque informático contra la red del pájaro azul. Pero este hackeo no ha sido el primero, y seguramente tampoco sea el último. Mismamente el pasado martes 28 de julio, Instagram, Facebook y Whatsapp tuvieron una caída masiva en Europa dejando a sus usuarios sin la opción de compartir imágenes o contestar mensajes. Aún se desconocen las causas de este fallo generalizado, pero las tres plataformas pertenecen a la empresa de Zuckerberg que ya llevan experimentando errores a lo largo de los últimos meses. Y aunque han intentado introducir nuevas medidas y cambios para aumentar la fiabilidad de sus redes, aún no hay resultados definitivos. Solo hemos podido ver cómo Facebook ahora dice tener una nueva herramienta para detectar a los usuarios que utilizan spam, engañan mediante pishing o trollean. En TikTok la fiabilidad también está cogida con pinzas tras ser acusada de ser una aplicación espía de China y estar prohibida en India. Es cierto que hemos utilizado las redes sociales más que nunca a lo largo de los últimos meses, pero la crisis emergente de las grandes redes es más que evidente, por eso han comenzado a surgir alternativas que vienen pisando fuerte.

Launchyoo es un ejemplo de ello. Esta nueva red española es ética, sostenible, transparente y llena de novedades. Los datos de los usuarios permanecen siempre dentro de la aplicación, no se utilizan algoritmos de Inteligencia Artificial para filtrar lo que se muestra en la app y pone a las personas en el centro. Launchyoo es una red social de nueva generación, fácil de utilizar y tiene su vista puesta en el mercado hispanohablante con presencia en México, Argentina, Perú y España. Desde enero hasta nuestros días lleva 50.000 descargas, pero el coronavirus ha frenado su expansión en los últimos meses. Los usuarios pueden ver contenido clasificado basado en palabras claves o etiquetas personales sin contar con los algoritmos de IA, pueden formar grupos públicos, privados o secretos e incluso pueden indicar la temperatura de cada uno de los contactos que aparezcan en su red para ver cuánto quieren ver de ellos. La app divide las publicaciones en muros separados: por un lado fotos, por otro para vídeos, mensajes cortos, audio y podcast y noticias y blogs. Además, no se queda en un mero like y puedes indicar Sí/No o votar con estrellas las publicaciones. Desarrollada por la startup Pech Network Services, esta app promueve la “socialización activa” para el encuentro real entre personas, más allá de la aplicación.

Con más de 10 millones de descargas, Mewe se ha convertido en la alternativa perfecta para aquellos usuarios que quieren abandonar Google+ y Facebook. Aunque su lanzamiento ha sido en 2016, ahora su nombre resuena más que nunca. Esta aplicación no utiliza la tecnología de reconocimiento facial y asegura que todo el contenido que el usuario sube a la red social sigue perteneciendo a cada persona. Si elimina su cuenta, los datos no se quedan en la red. Su máximo objetivo es encontrar una privacidad absoluta, sin publicidad y sin algoritmos que controlen la forma de ver los contenidos. En la app cada usuario puede tener distintos perfiles y puedes completarlos con la información que estimes oportuna: sobre tu trabajo, estudios, relaciones, intereses… Además, te permite actualizar Estados como en Facebook, te da la opción de compartir la música que escuchas o el libro que estás leyendo. También cuentas con los perfiles de grupo o puedes hacer que tus publicaciones sean visibles para todos los MeWe o solo para los contactos que tú desees.

Minds, fundada en 2011 y lanzada al público en 2015 bajo su lema “recupera el control de tus redes sociales” apuesta por usar un código abierto donde cualquier usuario puede inspeccionar los algoritmos y donde prime la transparencia. “Somos una plataforma de redes sociales para tener conversaciones abiertas y reunir a las personas bajo los principios de libertad, transparencia y privacidad. Tú controlas tu experiencia”, explican en la descripción de la descarga de su app. Con Minds puedes descubrir numerosos vídeos, fotos y blogs, conectarte con personas a lo largo de todo el mundo que valoren la libertad de expresión y tengan opiniones firmes. Incluso puedes ganar dinero creando contenido original para aumentar tu audiencia.