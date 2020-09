“A 400 metros, tome la tercera salida en dirección a…”. Siempre tenemos un destino, un final de viaje, un lugar al que nos dirigimos. Nos hemos acostumbrado a que nos guíen. Nos llevan por la vía más rápida, o por la más barata. Ya casi nadie abre un mapa de papel o se deja llevar, o baja la ventanilla para preguntar a un paisano. Y también nos hemos acostumbrado a una vocecilla que sale de nuestro smartphone y sabe dónde estamos y cómo llevarnos a la meta. Google Maps cumple en octubre quince años presente en nuestras vidas. Fue lanzada en febrero de 2005 y estuvo en fase beta hasta octubre de ese año. Recientemente, la compañía propiedad de la aplicación ha explicado cómo predice el tráfico que hay en una carretera y cómo sugiere una ruta alternativa. Estamos hablando de la app de mapas por satélite y navegación más conocida, que todos los días usan millones de personas en todos los países del mundo. Los responsables de la aplicación han asegurado que cada día se recorren más de mil millones de kilómetros en 220 países con ayuda de Google Maps.

La inteligencia artificial (IA) es el elemento clave. Lo primero es saber la localización del vehículo –del smartphone– para poder establecer el tráfico actual en una carretera determinada, pero ¿cómo conoce qué ocurrirá en ese trayecto media hora después? Para realizar la predicción, el algoritmo de Google Maps analiza patrones de tráfico históricos de esa carretera, en qué momentos del día hay más tráfico o la velocidad a la que circulan los coches. La inteligencia artificial –el aprendizaje automático– establece unos patrones y genera una predicción. Según Google Maps, sus predicciones son precisas en un 97 % de los casos. Durante el confinamiento, donde las carreteras también se han comportado de manera extraña, la aplicación se ha visto obligada a establecer patrones con datos de las últimas semanas. En los días álgidos del confinamiento planetario, el tráfico mundial se redujo en un 50 %. Para generar las rutas alternativas, cuenta con información de fuentes oficiales sobre el estado de la carretera, los límites de velocidad, la existencia de peajes, los accidentes que se producen y los comentarios y experiencia en tiempo real de los usuarios.

Como suele pasar con otro tipo de aplicaciones, el tema de la privacidad y los permisos de acceso que concedemos es importante. La semana pasada, la revista The Wired explicó que aunque Google Maps es la más popular y fácil de usar, en cuestión de recopilación de datos no era la aplicación más fiable. Si quieres conocer cuáles son las apps más cotillas, pincha aquí.

Hoy, además de celebrar el nacimiento del software de Google, te mostramos otras apps alternativas para moverte con seguridad y comodidad:

Waze. Cosas del mercado tecnológico: esta aplicación fundada en Israel en 2008 fue comprada por la propia Google en 2013. Es gratis y muy valorada por los conductores. Una de sus virtudes es que juega con la información compartida en tiempo real de una comunidad de usuarios muy activa. En Waze puedes activar opciones para conocer radares de velocidad, controles de tráfico, atascos, gasolineras o accidentes de tráfico.

Urbi. Esta aplicación de movilidad es ideal para grandes ciudades. Agrupa todos los transportes no contaminantes, desde transportes público o bicicletas de alquiler a coches eléctricos o patinetes. Puedes ver todos los vehículos que hay cerca de ti y te muestra la mejor manera de llegar a un punto de destino, qué transporte alternativo tienes cerca y cuánto te costará.

Apple maps. Es la aplicación de mapas para iOS y siempre ha ido a remolque de su competidor de Google. No hace mucho, Apple ha mejorado su app de navegación. Ofrece el servicio Look Around, que es como el Street View de Google, pero con imágenes más realistas y con animaciones más fluidas. Otra novedad es que tenemos a Siri a nuestra disposición para pedirle que nos lleve a casa por el recorrido más bonito, barato o corto. Y la última y no menos importante es que facilita información en tiempo real del tráfico del transporte público.

Open Street Map. Puedes consultarla gratuitamente desde cualquier dispositivo. Al igual que con Waze, los usuarios aportan gran parte de la información en tiempo real que permite tener una visión más actualizada y completa de los mapas y de los barrios (horario de apertura de comercios, existencia de carril-bici, estado del asfalto, etc.).

Bing Maps. Web de mapas creada por Microsoft, incorpora puntos de interés como estaciones de metro u hospitales. Al igual que Google Maps, te permite calcular la mejor ruta dependiendo del transporte que vayas a utilizar.

Citymapper. Esta especializada en rutas del transporte público. Se puede utilizar en las principales ciudades del mundo. En España, solo en Madrid y Barcelona. Puedes consultar todos los mapas, trayectos y tipos de transporte, así como informarte de las principales incidencias que ocurren en tu ciudad.

Here WeGo. Es una de las aplicaciones y web más exitosas. Su función de descarga de mapas para su consulta sin conexión es muy efectiva. Dispone de datos sobre taxis y transporte público y te ayuda a aparcar buscando plazas libres. Hay mapas de más de 1.300 ciudades. Entre las apps que permiten la consulta offline también destaca Maps.me.

Navmii. Otra de las aplicaciones de navegación más interesantes. Puedes controlar tu velocidad y tendrás información sobre los radares de velocidad, así como las alertas más comunes sobre el estado de las carreteras. Basada también en las aportaciones de la comunidad, está en el top de aplicaciones de tráfico para dispostivos iPhone.

TomTom MyDrive. El nombre ya habla mucho del producto. Fue el GPS más famoso en los inicios de esto que llamamos la conducción asistida. Puedes recopilar sus destinos más utilizados y establecer la mejor ruta para llegar. Los que la han probado aseguran que hay una opción muy entretenida, la ‘ruta más excitante’ en lugar de la más barata o la más rápida.

Wikiloc. Para acabar, una alternativa para los que gustan de moverse en bicicleta o hacer deporte. Permite descubrir nuevas rutas de senderismo, piragua o running. Los mapas se pueden descargar y consultar offline. Puedes compartir tu ubicación en todo momento y ver el tiempo que hará en el trayecto.

Consejo final: saca todo el partido a tu navegador pero úsalo con responsabilidad y evitando riesgos.