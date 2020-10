El sábado por la noche, en el primer Halloween confinado, habrá luna llena. Será la segunda del mes de octubre –hubo otra el día 1– y es conocida como Luna azul (Blue Moon). Este fenómeno se da cada dos años y medio aproximadamente y en esta ocasión será el mejor acompañante de las celebraciones (virtuales) de Halloween. Nuestro satélite más visible está de moda. Esta misma semana, la NASA confirmó que hay agua en su interior. La agencia espacial estadounidense detectó el agua en la parte soleada de la Luna, concretamente en el cráter Clavius, un socavón de más de 200 kilómetros de diámetro. Con toques de queda y confinamientos perimetrales en muchas comunidades autónomas, ciudades y pueblos, las herramientas tecnológicas jugarán otro rol en las fiestas de Halloween

Primero te vamos a contar qué aplicaciones curiosas existen para disfrutar de esta peculiar noche desde tu dispositivo favorito. Recuerda, cuando te descargues una app lee la letra pequeña y mira qué permisos de acceso te solicita. Si crees que abusa de tu confianza y de tus datos privados, siempre podrás buscar otra.

Lugares de escalofrío

A tientas por el pasillo del hotel de montaña Timberline que aparece en El resplandor, subiendo los míticos escalones de Washington en los que muere el joven sacerdote de El exorcista, alrededor del faro de Terror en la niebla, en el interior del edificio Dakota de La semilla del diablo o en el pueblo destruido de Belchite, que fue escenario para el comienzo de El laberinto del fauno. ¿Qué sería el terror sin las localizaciones y la banda sonora?. Google Earth te permite visitar un montón de lugares emblemáticos del cine de miedo.

Sonidos de miedo

Existen varias aplicaciones con efectos de sonido que provocan sustos y tembleques. Las risas de miedo, los ruidos fantasmales y los gritos angustiosos son los más demandados. En Apple Store una de las más valoradas es Halloween Horror Soundboard y en Google Play destaca Creepy Halloween Soundboard, con más de 70 efectos terribles. Relacionadas con los ruidos también tenemos las grabadoras de psicofonías. Sus desarrolladores aseguran que para que funcione el teléfono tiene que disponer de sensor magnetómetro. Si no, olvídate de que capte alteraciones electromagnéticas. Vamos, que la caza de fantasmas se complica. Para los obsesionados con los espíritus, existen varios detectores de fantasmas que te dice hasta la edad o el peso de las presencias que te vas encontrando. Es como jugar a pillar Pokemón pero con sábana blanca.

Zombies a tutiplén

¿Quieres transformarte en muerto viviente, vampiro, hombre-lobo…? Con la app Zombify-Be a zombie (para Android) puedes trastocar tu rostro para hacerlo irreconocible y espeluznante y hacer animaciones con banda sonora incorporada. Al volver a verte no te asustes. The Walking Dead: Dead yourself (para iOs), desarrollada por el área de entretenimiento de la famosa serie televisiva, es muy parecida a la anterior. Te haces una foto y empiezas a editar hasta la desfiguración total.

Ouijas en el móvil

Ya se sabe que el entorno ayuda mucho. Los creadores de la aplicación Tablero de Espíritus te aconsejan oscurecer la habitación y encender unas velas antes de convocar y empezar a preguntar al más allá. Es un juego de simulación, que siempre es mejor que ponerte a montar ouijas con tableros, letras y números. También hay una versión 3D que 'atrae' a los espíritus.

Emojis, juegos de terror y hasta recetas de cocina con calabaza son otras de las opciones que puedes descargarte en las tiendas de aplicaciones.

Este año el truco o trato a medianoche por las calles va a ser imposible. Tendrás que optar por disfrazarte, crear un fondo terrorífico para tus videollamadas festivas, montar un escape room a distancia, subir vídeos en redes sociales –el año pasado Tiktok, por poner un ejemplo, creó decenas de filtro para esta noche tan especial– o coger un buen libro de terror en la biblioteca y pasar una noche a la luz de la Luna azul.

La última opción que te proponemos es darte un atracón de series o pelis de miedo. En EE. UU., la plataforma de vídeo por suscripción Hulu ha tenido la ocurrencia de montar en Pasadena un gran autocine donde a lo largo de cuatro días podrán pasar más de 2.900 espectadores para disfrutar del mejor cine de terror. Al entrar en el estacionamiento, los vehículos recorren un bosque encantado con resonancias a Eduardo Manostijeras, Scream o American Horror Story. Humo, luces que distorsionan la realidad y una banda sonora inquietante en la radio de tu coche. Para los que no vivan en EE. UU. los promotores han montado el evento virtual Screamlands. Trucos y tratos para la llamada ‘nueva normalidad’.