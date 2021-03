“La pandemia ha sido un shock total, también para la educación, pero podemos despertar en un nuevo territorio muy interesante. Con una tecnología que cada vez sustituye más a los humanos en tareas predecibles y rutinarias, podemos centrar la educación y la vida de las personas en aspectos donde la máquina no es capaz de llegar: empatía, trabajo en equipo, creatividad, capacidad de improvisar… Si centramos la educación en estos aspectos, puede haber lecciones que aprender de esta pandemia”. Jorge Barrero destila optimismo, y realismo, sobre la necesidad de “reiniciar la educación”. El director de Fundación COTEC para la innovación y miembro del comité de expertos de Levanta la cabeza, la plataforma de Atresmedia que promueve el uso responsable de la tecnología, ha participado en un diálogo sobre competencia digital en la educación dentro de ¡Grandes Profes!, encuentro organizado por la Fundacion Atresmedia.

Al mismo tiempo, Barrero admite que la tecnología ha traído posibilidades y también limitaciones en la enseñanza: en las relaciones interpersonales, en las relaciones laborales, en el entretenimiento. “Ha sido la tecnología, aparte del increíble esfuerzo de nuestros profesores, lo que ha permitido que la educación siga a pesar de que las escuelas estuvieran cerradas”. Con el confinamiento y la expansión del coronavirus llegó un auténtico terremoto para el sistema educativo, “hemos visto que hay funciones de la escuela que no pueden ser sustituidas por la tecnología, como la sociabilización de los niños, que hagan ejercicio físico, que estén cuidados y protegidos mientras los adultos trabajamos, que estén alimentados de forma saludable… Debemos aprovechar la tecnología pero también reflexionar sobre qué aspectos de nuestra vida no deberían digitalizarse o hacerlo con cabeza cuando se digitalice”.

La semana pasada, Fundación COTEC presentó la última Encuesta de Percepción social de la innovación en España, donde la mayoría de españoles ha expresado su confianza en la tecnología como generador de empleo y para reducir la brecha de género, pero también como creadora de desigualdad social tras la pandemia.

"Reiniciar la educación"

Durante la conversación de ¡Grandes Profesores!, moderada por Conchi Fernández, docente experta en Compentencia Digital, el experto de Levanta la cabeza hizo una descriptiva comparación entre tecnología y urbanismo. “El urbanismo es necesario y útil pero no se debe urbanizar a toda costa ni a cualquier precio. En la educación no debemos caer en el pelotazo digital como nos ha pasado con el urbanismo. No hagamos rotondas digitales sin pensar antes para qué las queremos”. En esta línea, Ainara Zubillaga, directora de Educación de Fundación COTEC, explicó recientemente en Levanta la cabeza lo que ha supuesto esta “fiebre digital”.

Barrero asegura que ahora es “un buen momento para reiniciar la educación, pensando siempre en que la tecnología es solo una herramienta que nunca va a sustituir el papel central del profesor”. Al hilo de esta afirmación, Cristina Valdera, profesora y directora de CEDEC, situó las principales carencias digitales de los docentes en su incapacidad para crear recursos digitales, compartir información y colaborar. “Muchas veces las soluciones no son solo tecnológicas, mucha innovación no depende de la tecnología”, apostilla Barrero.

Para acabar, el miembro del comité de expertos de Levanta la cabeza explicó que un uso irresponsable de la tecnología tiene consecuencias. También en el ámbito educativo. “Tenemos que estar más pendientes de estos efectos, también de que la digitalización sea inclusiva y llegue a todos los alumnos, porque el proceso no ha sido homogéneo, hemos visto brechas entre centros, en el acceso, el uso… y esa brecha se ha profundizado. Tendríamos que estar preocupados por esas brechas una vez que se cicatricen las brechas sanitarias. Habrá que estar pendientes”, confiesa.

