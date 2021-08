La tecnología está tan presente en nuestras vidas que la frontera entre su aprovechamiento razonable y la dependencia es cada vez más difusa. Incluso hemos inventado términos para problemas que hace años ni se nos pasaban por la cabeza, como FOMO (del inglés Fear of Missing Out), que consiste en el miedo a no enterarse de algo que esté sucediendo en el mundo digital. O como la Nomofobia, que es el temor a salir de casa sin el móvil o a que se consuma su batería.

¿Usamos la tecnología de forma responsable? La primera edición del test Levanta la cabeza nos aporta pistas sobre esta cuestión. Más de la mitad de las personas encuestadas lo pasaría mal si se quedara sin batería fuera de casa; el 54% de las personas buscaría un cargador. Por otro lado, el 68% de las personas encuestadas opinó que las redes sociales son útiles pero prescindibles. En esos términos tan poco claros nos movemos, aunque hay algo indudable: 7 de cada 10 niños y niñas de entre 10 y 15 años tienen ya móvil. Está en nuestra mano enseñarles cómo pueden utilizarlo de forma responsable.

Desde Levanta la cabeza queremos contribuir a la digitalización sostenible de la sociedad española. Una digitalización que debe ser universal, segura y responsable. Debemos aprovechar las ventajas de la tecnología sin por ello entregarnos a un uso descontrolado de los dispositivos. Ser conscientes de lo que nos aportan, pero poniendo límites fomentando su utilización responsable desde el principio.