En tiempos de conspiranoias, de bandas organizadas que difunden desinformación sin escrúpulos, la tecnología se ha convertido en diana fácil. Desde el comienzo de la telefonía móvil han surgido dudas sobre si las ondas que emiten los dispositivos móviles podrían acarrear problemas para la salud. No existen evidencias científicas de que la radiación de radiofrecuencia no ionizante que lanzan los smartphones provoque cáncer, pero este es muchas veces el argumento de personas o colectivos contrarios en su día a la tecnología 4G y ahora también al 5G. La infodemia consecuencia del coronavirus no ayuda a rebajar la tensión. Levanta la cabeza quiere explicarte qué es eso de la radiación de radiofrecuencia no ionizante y hacerte un listado de los móviles más ‘contaminantes’ en un planeta donde ya hay más teléfonos que habitantes.

Las ondas de radio de los teléfonos móviles pueden ser absorbidas por cabeza y manos, las partes del cuerpo más cercanas al smartphone. ¿Son peligrosas? Según el Instituto Nacional del Cáncer, dependiente del Gobierno de EE. UU., la radiación electromágnetica de los teléfonos es de baja frecuencia y baja energía. Las dosis de energía absorbidas se calculan usando una medida llamada SAR (Specific Energy Absorption Rate), expresada en vatios por kilogramo de peso corporal. Igual que la exposición a radiación ionizante, la de los rayos X, por ejemplo, sí se ha demostrado que aumenta el riesgo de cáncer; la radiación no ionizante de smartphones o microondas no. “El único efecto biológico reconocido con solidez es el calentamiento”, admite este organismo. Vamos, que te puede calentar el oído y la cabeza.

Por el momento no se ha conseguido vincular el uso del móvil con un incremento de tumores malignos en el cerebro (gliomas) o de tumores benignos (neuromas acústicos). Mientras la ciencia sigue investigando –sobre todo tras la evidencia de que pasamos con el móvil más horas al día que con nosotros mismos–, la preocupación por los daños neurológicos en los más jóvenes por la utilización continuada del smartphone sí está sobre la mesa. Para reducir radiaciones lo mejor es utilizar manos libres o reservar el uso del móvil en la oreja para conversaciones cortas.

El último estudio sobre la radiación que emiten los móviles se ha llevado a cabo en la Oficina Federal Alemana para la Protección contra la Radiación (la BfS, en sus siglas en alemán). Estos expertos germanos han elaborado un listado con los modelos de teléfono que más radiación emiten mientras mantenemos el móvil en el oído. A continuación os contamos cuáles son sus tasas de absorción de energía (SAR), de mayor a menor, de los teléfonos analizados. Una aclaración: todos los niveles están por debajo de los parámetros legales establecidos en las normativas internacionales.

Tasa SAR radiación 'smartphones' | Statista

En 2019, la publicación especilizada en tecnología Xataka realizó un exhaustivo informe sobre la radiación de los móviles, pero no midiendo la SAR sino la Potencia Isotrópica Radiada Equivalente (PIRE), la forma más precisa de conocer la potencia de señal que emiten los teléfonos. La investigación concluía que todos los smartphones analizados cumplían con la normativa actual en materia de emisión de radiación electromagnética, tanto cuando los terminales reciben la llamada (sin descolgar) como cuando ya se ha establecido la llamada. Respecto al estudo realizado por la BfS alemana, hay algunas variaciones que hacen subir o bajar algunos modelos concretos en el ranking.