Wikipedia es hoy la sexta página más visitada en España, según el medidor Alexa y ocupa el puesto trece en el mundo. Fue casi un milagro para la generación que pasaba horas en las bibliotecas consultando papel y, desde sus inicios en 2001 hasta ahora, se han publicado más de 50 millones de entradas en 300 idiomas, cuenta con 300.000 editores voluntarios y unos 3.500 supervisores que vigilan los artículos.

Los usuarios de este lugar del saber libre y gratuito son un cóctel de personas tan variado como su propio contenido. ¿Y el tipo de consultas? De todo, desde las más básicas que puede hacer un estudiante de secundaria hasta otras más sofisticadas: “Si tengo que hacer diamantes en 3D para un vídeo necesito saber cuál es su índice de refracción para que, al configurar los parámetros, refracte la luz de forma adecuada o consiga los destellos típicos de esta joya. ¿Dónde lo consulto? En Wikipedia”, cuenta Raquel Ávila, realizadora de animación 3D y motion graphics y profesora de ESNE. Ya nadie cuestiona su solvencia y todo el mundo valora su utilidad. “Es una fuente importante para temas que no son de tu especialidad. Para mí es fundamental su consulta como primer paso, combinándolo con Google libros y Google académico. Después ya me voy a bases de datos especializadas”, explica Andrés Arias, profesor de trabajo social de la Universidad Complutense de Madrid.

Y si pasamos al plano de la inteligencia artificial, ya existe en el mundo un modelo que se ha aprendido la Wikipedia completa, aunque en su engranaje no hay algoritmos que quieran raptar a los millones de visitantes diarios. Se mantiene como una rara avis en la dimensión digital, donde no comercializar los datos de los usuarios o no incluir publicidad es la excepción.

A lo largo de su existencia no se ha salvado de polémicas y de algún que otro bache. En 2002, Jimmy Wales, su cofundador (junto a Larry Sanger, que se desvinculó ese mismo año), se planteó incluir publicidad en el portal y las reacciones fueron inmediatas. Javier de la Cueva, editor que participaba en el proyecto desde su creación, junto con otros compañeros de la comunidad de Wikipedia en español, se unieron para llevarse el contenido a otro servidor. Un motín en toda regla que poco tiempo después hizo dar marcha atrás a los planes de Wales.

En un océano inmenso de contenido también hay lugar para imprecisiones, errores, incluso sesgos de diferente índole como, por ejemplo, la poca presencia de editores que pertenecen a grupos sin acceso a las tecnologías de la información o la minoría de mujeres. Por estos últimos motivos, se creó en 2015 Wikiesfera, una comunidad de usuarias que trabaja para identificar y corregir las brechas del universo Wikimedia y capacitar a cualquier persona interesada en participar de esta gran biblioteca pública.

Parte de los retos a los que Wikipedia se ha enfrentado a lo largo de su historia es detectar y neutralizar los bulos. La transparencia es una de sus armas y se traduce en una lista actualizada de mentiras, con sus correspondientes datos de registro de publicación y aclaración. El año pasado destapó 27 de entre sus millones de artículos, la mayoría en inglés (21), 3 en español, 2 en catalán y 1 en turco. Además, desde 2020 contribuye a la difusión clara y veraz de la información relativa a la COVID-19, precisamente para golpear a la desinformación que se ha viralizado tanto como el virus. Desde que comenzó la pandemia, Wikipedia, ha sido una de las fuentes más consultadas. Y este año, la Fundación Wikimedia (administradora de Wikipedia) ha anunciado el estreno de un nuevo código de conducta para reforzar la inclusión y vigilar el acoso.

En definitiva, 20 años dan para mucho, también para conocer las curiosidades que rodean a uno de los lugares digitales más visitados: