La invitada especial en la sección de Levanta la Cabeza en Espejo Público siempre ha sido una mujer impetuosa y pionera. La actriz y vedette Rosa Valenty se encontraba con Karina sobre las tablas de un escenario, su hábitat natural. Sin embargo, y a pesar de esa actitud enérgica, el mundo de las nuevas tecnologías no le resulta cómodo del todo. "Me muevo con mi WhatsApp, me muevo con mi ordenador, pero hay cosas en las que me cuesta entrar". Valenty hacía referencia así a las barreras que muchas personas encuentran para adoptar nuevos hábitos tecnológicos, como el pago con el móvil o las aplicaciones de contactos. Tanto Karina como la invitada reeconocen saber qué es Bizum pero no utilizarlo. Ambas artistas han aprovechado para reclamar la atención personal en los servicios de banca: "Necesitamos a una persona que nos atienda", sentenciaba Karina. Una atención en persona, según Rosa Valenty, que no solo es necesaria para las personas mayores, sino también para las jóvenes. El trato humano y cercano, "con corazón", muchos mejor que la frialdad del móvil.

Además de la entrevista con la actriz, en este "Karina & Friends" Diego Revuelta explica cómo se hace un Bizum de una forma muy ilustrativa. Pero hay que tener cuidado con la otra funcionalidad de este servicio de pago: la de reclamar dinero; ya ha sido usada para algunas ciberestafas en nuestro país. Y, cómo no, a las puertas de la final del Festival de Eurovisión, Karina -toda una triunfadora en el certámen con un segundo puesto- ha aprovechado para hacer su apuesta y desear suerte a Chanel. ¿Usará el móvil para votar este fin de semana en la gran final?

Con "Karina and Friends", que se estrenaba en Espejo Público hace dos semanas, Levanta La Cabeza refuerza la campaña "Que nadie se quede atrás", concienciando acerca de la brecha digital y de la falta de competencias digitales entre los mayores españoles. “Que nadie se quede atrás” no sólo persigue que el aprendizaje digital sea más sencillo para las personas de mayor edad, sino también que el resto de la sociedad sea consciente y aporte su granito de arena para minimizar la brecha digital.