La impactante campaña francesa que asusta a los peatones para que no corran el riesgo de "mirar a la muerte a la cara"

La campaña transcurre en París, cualquier día, en cualquier paso de peatones. Los protagonistas de la iniciativa cruzan correctamente hasta que su semáforo cambia a rojo y algunos de ellos deciden cruzar. Entonces escuchan el sonido de un coche. Se asustan. Pero no ven ningún coche y no saben lo que pasa hasta que ven su propia imagen en una marquesina. La foto capta el terror de lo que podía haber sido.

Se trata de una impactante campaña de tráfico del gobierno francés para detener esta cifra demoladora: 4.500 peatones son atropellados cada año en Francia.

Las marquesinas siempre anuncian algo, pero no esperamos es que sea nuestra propia muerte. Gracias a la tecnología, los protagonistas de esta iniciativa ven, al instante, lo que pudo ser y, afortunadamente, no ha sido. Su imagen les dice; "No corras el riesgo de mirar a la muerte a la cara".

En otros países, como en España, se usan sistemas de luz para alertar a los conductores cuando un peatón va a cruzar. También hay pasos de peatones con mensajes concienciadores para los que cruzan mirando al móvil. Sin embargo, aún quedan peatones que desafían a la suerte en cualquier parte por cruzar sin mirar o conductores que no reducen la velocidad ante los pasos de peatones.