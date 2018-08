Eva García Sáenz de Urturi: "Hice un curso de perfilación criminal para escribir la 'Trilogía de la ciudad blanca'"

¿Hasta dónde está dispuesto un escritor a llegar para documentarse para una obra? Eva García Sáenz de Urturi, autora de la 'Trilogía de la ciudad blanca', tiene claro que para dar verosimilitud a los personajes, es necesario empaparse de todas las facetas de su vida.

En el caso de Kraken, protagonista de 'El silencio de la ciudad blanca' y 'Los ritos del agua', era vital conocer algunos fundamentos básicos de la criminología: "Uno de mis sellos siempre ha sido que me he documentado mucho. El protagonista era experto en perfiles criminales, así que estuve haciendo el curso de avanzado de perfilación criminal y el curso de inspección técnica ocular. Me sirvió mucho para que Kraken fuera real".

Un trabajo laborioso que ha llevado a la 'Trilogía de la Ciudad Blanca' a convertirse en un fenómeno de la novela negra con más de medio millón de lectores en todo el mundo. Un éxito incontestable que traspasará muy pronto la gran pantalla, ya que las aventuras de Kraken serán adaptadas al cine.

La autora se muestra muy interesada por esta transformación del papel al celuloide: "Tengo mucha expectación por estar en el rodaje y ver como eso que yo he escrito en dos dimensiones cobra forma y color. [...] Va a ser uno de los momentos mas emotivos de mi vida".

En paralelo, la escritora trabaja ya en el fin de la saga: "La última novela de la trilogía va a ser un cierre que me emociona. Va a ser un cierre digno, un cierre precioso".