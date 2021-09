La Organización de las Naciones Unidas (ONU) afirma que la contaminación de la atmósfera constituye el mayor riesgo ambiental para la salud humana, así como una de las principales causas de enfermedades que se pueden evitar. En este sentido, es responsable de 6,5 millones de muertes cada año.



Esta afirmación surge con motivo de la celebración del Día internacional del aire limpio por un cielo azul, la segunda efeméride ambiental celebrada este martes desde que la ONU decidiera darle inicio el año pasado.



En ella, se tratan temas de salud relacionados con la contaminación del aire, principalmente la crisis sanitaria del coronavirus. También se abordan cuestiones relacionadas con el cambio climático, el planeta y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.



Las medidas tomadas en España durante el 2020 para luchar contra la pandemia resultaron muy eficaces en la reducción de los contaminantes, donde aún no se ha producido ningún repunte; por el contrario, la mejora de la calidad del aire permanece estable.



La cuestión fundamental reside ahora en si la recuperación económica se producirá en base a las energías fósiles o si, por el contrario, estará centrada en el ahorro, la eficiencia energética y las energías renovables.



Por otro lado, la contaminación del aire supone un problema añadido para el desarrollo sostenible, especialmente en los países menos favorecidos donde la contaminación atmosférica supera los límites de la calidad del aire estipulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Con respecto a la descarbonización de la economía española, el Foro para la Electrificación apuesta por reemplazar los combustibles fósiles por energías limpias, de manera que la situación se revierta y aumente la esperanza de vida.



Por este motivo, reclaman electrificar el transporte público, porque la mayor contaminación procede de este sector; sin embargo, esta medida no sería suficiente, porque España no cuenta con los medios necesarios para migrar de un sistema de transporte fósil a uno eléctrico antes de 2030.



Finalmente, la plataforma Ecologistas en Acción reconoce que, a pesar de todo, la calidad del aire de España se encuentra a unos niveles similares a los del resto de países con el mismo entorno socioeconómico, cuya contaminación es muy inferior a la del sureste asiático, China y algunas ciudades iberoamericanas.