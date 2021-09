“El teletrabajo ha venido para quedarse”. Ha sido una de esas frases que nos han acompañado durante toda la pandemia. Una de las más repetidas. Una de esas frases hechas que dimos por cierta durante el confinamiento pero que parece que no va a cumplirse del todo.

“Después de meses de incertidumbre toca plantearse cómo será la vuelta a las oficinas. Y hay versiones para todos los gustos: vuelta a lo de siempre, teletrabajo, remote first, remote first sí, pero… depende. Lo que sí está claro es que lo que gana enteros es un modelo híbrido en el que habrá presencialidad y trabajo en remoto. Sin embargo, hay que crear los mecanismos para que esto no tenga impacto en la eficiencia, la productividad y los costes”, explica José Luis Casal, CMO de Bookker, una compañía centrada en los espacios de trabajo y que a través de su app busca una gestión eficiente y segura de los lugares de trabajo (puestos, salas, parking, comedor…) gracias a la realidad aumentada.

Quede como quede el panorama laboral, no hay duda de que el teletrabajo ocupará un lugar importante en nuestras vidas de ahora en adelante. Por eso, hemos querido hacer una selección de herramientas online para llevarlo a cabo con comodidad a la vuelta de las vacaciones.

Cómo organizarnos mejor. Empezamos por las mejores herramientas de organización con un modelo laboral híbrido.

Trello, por ejemplo, ofrece la posibilidad de crear tableros, tarjetas y listas. Está especialmente diseñada para llevar a cabo un trabajo colaborativo. Ofrece la posibilidad de añadir comentarios, adjuntar archivos, poner fechas límite de entregas, etc. Sesame es una herramienta para jefes controladores. Está diseñada para controlar el horario de la jornada laboral. Al funcionar a través de geolocalización se puede comprobar si el empleado está en su puesto. Cuenta con diferentes sistemas de fichaje, de control de horas extras y de planificación y elaboración de turnos. Active Collab brinda al usuario total control sobre su trabajo. Está dirigido a profesionales creativos. Con opciones para la gestión de tareas, la colaboración en equipo y el seguimiento del tiempo y el presupuesto. El objetivo es limitar el tiempo perdido con el correo electrónico. También eliminar la situación de confusión cuando se trata de quién hace qué, para cuándo y de qué manera. Asana es una herramienta más que familiar para muchas personas a estas alturas de pandemia. Lleva a cabo una gestión total de trabajo que los equipos usan para mantenerse enfocados en las metas, proyectos y tareas diarias. Esta plataforma permite planificar y estructurar el trabajo de la manera que prefiramos.

No más correos electrónicos

Los correos electrónicos resultan cada vez menos efectivos. Ahora buscamos poder comunicarnos con nuestro equipo de manera instantánea. Estas son algunas herramientas:

Skype se puede usar tanto en el móvil como en una tablet o el ordenador. Permite realizar conferencias con un máximo de 50 usuarios. Pero no solo eso, esta herramienta también te da la posibilidad de grabar las llamadas, habilitar subtítulos en directo o comunicarte mediante el chat inteligente. Google Hangouts es una de las mejores herramientas para realizar videoconferencias. Pueden participar hasta 10 personas con el plan básico o 25 con el el business. En una conversación pueden unirse hasta 150 personas. Las conversaciones se archivan en la nube. Slack se ha hecho muy popular en los últimos meses. Su objetivo al nacer era evitar los correos electrónicos dentro de las empresas. Se trabaja en canales diferentes, por lo que los temas se organizan mucho mejor. Es la herramienta ideal para trabajar en equipo. Te permite elegir qué conversaciones crees que son prioritarias y más importantes, y cuáles pueden esperar.

Generalmente, si usamos estas herramientas para el teletrabajo, tendremos muchas notificaciones en nuestro ordenador. Un nuevo chat en Slack, una llamada en Google Meet, una petición de FaceTime, etc. Sin embargo, si estamos en una reunión online o, simplemente, necesitamos concentrarnos en la tarea que realizamos, estas notificaciones pueden suponer un verdadero quebradero de cabeza. Para solucionarlo apareció Muzzleapp. De momento, solo hay versión para Apple y no es compatible con algunas apps como Skype, pero sí lo es con Slack o Google Meet.

Teniendo todas estas herramientas bajo control es mucho más fácil desarrollar el teletrabajo de una manera organizada y eficaz. Porque la vuelta al trabajo después del verano puede resultar mucho más agradable si lo hacemos de manera segura y práctica.