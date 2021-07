Ya no solo utilizamos el móvil para hacer fotos, grabar vídeos, enviar mensajes o llamar a alguien. Quién le iba a decir a Martin Cooper, uno de los pioneros en el desarrollo de la telefonía móvil, que ahora estos dispositivos nos permitirían abrir coches, hacer la compra del supermercado, programar videollamadas, organizar la agenda del día, subir y bajar persianas o pedirle a nuestro asistente de voz que atenúe la luz en el salón. Esta quizás sea una de las razones por las que miramos el móvil más de 150 veces al día y que pasemos casi el mismo tiempo mirando las pantallas que durmiendo.

Aún así, estamos en pleno apogeo de vacaciones, de ratos en familia y con amigos, de chapuzones en las playas y piscinas, de picnics, de parrillas, de paella y tardes de tintos de verano en el chiringuito. Es época de romper rutinas, de ser más flexibles y a la vez más permisivos con el uso de las pantallas. Tenemos más ganas que nunca de salir de casa, siempre con responsabilidad y protección, y el móvil también puede convertirse en un gran aliado para disfrutar al máximo de este periodo estival. Por aquí te dejamos 10 aplicaciones móviles que podrán echarte un cable estos meses.

Mira todo con tu nueva lupa digital

Activa tu GPS y prepárate para volar. La aplicación El Viajero Fisgón te planea tu escapada en menos de un minuto. La app te muestra las mejores ofertas de vuelos tomando como punto de referencia el aeropuerto que esté más cerca de ti. Cuando veas un destino que te interesa, desliza la tarjeta a la derecha para guardarlo o descártalo deslizándola a la izquierda.

Abre tu mente para descubrir nuevos lugares

¿Aún no sabes 100 % a dónde quieres viajar? En la aplicación Guides by Lonely Planet tienes a tu disposición miles de guías y consejos para descubrir nuevos destinos. Además de mapas sin conexión, vídeos introductorios y consejos, también tienes recursos para el viajero del antes y el durante de tu experiencia.

No te olvides nada

¿Cuántas gorras hay que llevar? ¿Y gafas de sol? Que no se te olvide la toalla, la crema, las chanclas… Tampoco el DNI ni la tarjeta sanitaria. Ojo con las llaves, el billete de tren, el check-in del hotel y la cámara de fotos. Atención a los cargadores, el ordenador… La aplicación PackPoint te ayuda a organizar todo lo que tienes que llevar a tu destino de vacaciones. Introduce la ciudad que vas a visitar, la fecha de salida y el número de noches que pasarás allí. La app organizará una lista teniendo en cuenta diferentes aspectos: si el viaje es de placer o de negocios; si tienes actividades planeadas; el tipo de ropa que tienes que llevar; si no te importa repetir prendas básicas… Es un aliado perfecto para no dejarte nada en casa.

¿A qué playa quieres ir?

Con iPlaya tienes a tu disposición 2.000 playas de todo el litoral español con información de su previsión meteorológica, la temperatura del agua, el oleaje, las mareas… También te propondrá rutas para playas no tan conocidas y tienes la posibilidad de buscar una concreta si tienes muy claro tu destino.

Saca el máximo partido al transporte público

Patear tu destino de vacaciones está muy bien, pero también hay que darle un respiro a esas piernas. Con Citymapper podrás comprobar en un segundo todos los modos de transporte disponibles, en tiempo real y por todo el mundo. La app, que es muy intuitiva, te facilita la movilidad con direcciones paso a paso para que todos tus viajes en transporte público no te den dolor de cabeza.

Aprovecha el ‘carsharing’

El servicio de la app ShareNow permite coger coches ajenos para descubrir la ciudad por tu cuenta. Con la tendencia actual de ‘carsharing’ puedes moverte en coche por tu destino sin la necesidad de llevar el tuyo o alquilar uno. Con la app gratuita validas tu carnet de conducir, encuentras un punto operativo en tu zona, abres el coche, y lo puedes aparcar en cualquier zona dentro de esa zona operativa.

"Relaxing cup of café con leche in Plaza Mayor?"

Si estás organizando un viaje a un país cuyo idioma local no conoces o crees que no te puedes defender, con Duolingo se acabaron tus problemas. Esta aplicación te ofrece cursos exprés del idioma que necesites para tu destino, con ejercicios sencillos que facilitarán tu aprendizaje.

Las monedas y el cambio

La aplicación XE lleva un tiempo siendo la gran referencia en la conversión de divisas. Si vas a viajar a un destino donde el euro no es la moneda oficial, esta herramienta te permitirá ver la conversión. Solo tienes que crear una cuenta, ingresar los detalles del cambio y confirmar y enviar los datos.

No te pierdas ningún plan a tu alrededor

La organización de tus vacaciones está muy bien, pero deja un hueco para la improvisación. Con AroundMe tendrás una ventana abierta para ver los planes que hay en el sitio donde te encuentras. Desde comercios y bancos hasta diversos puntos de interés que tienes que visitar antes de volver a casa..

Más RUBIOs que nunca

Un verano no es verano si los más pequeños de la casa no hacen las actividades de los cuadernillos RUBIO para no olvidar todo lo que han aprendido durante el curso escolar. Aunque tener los libros en papel tiene su encanto, la marca ha renovado su edición con una aplicación para tabletas con un sistema muy intuitivo y fácil de utilizar. Con iCuadernos tus hijos podrán crear su propio perfil, personalizar su avatar y ganar medallas tras completar los niveles de cada cuaderno.