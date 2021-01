Hay tipos atentos y corteses. Y los hay maleducados. Ahora sabemos que también existen tipografías educadas, elegantes. El término tipografía viene de la unión de dos palabras griegas, una que significa ‘golpe’ o ‘huella’ y otra que significa ‘escribir’. Creativos finlandeses han desarrollado una tipografía gratuita de código abierto que pretende dejar huella en la lucha contra el ciberacoso. The Polite Type es capaz de detectar un insulto o expresiones que inciten al odio y sustituirlas por vocablos o frases más correctas.

El ciberacoso se ha convertido, en esta realidad hiperconectada, en un problema muy serio. A partir de los 10 años, muchos niños y niñas reciben su primer smartphone y con él su acceso a la comunicación en línea y a las redes sociales. Según UNICEF, la agencia de Naciones Unidas para la protección de la infancia, mas del 40 % de las chicas entre 9 y 16 años afirma haber sido víctima de algún tipo de violencia o acoso online. En España, 7 de cada 100 estudiantes ha sufrido ciberacoso en el último año. Más del 35 % de las víctimas de ciberbullying sufre ansiedad y pérdida de sueño. Y con los confinamientos provocados por la pandemia, este tipo de violencia digital no ha disminuido. Ha empeorado.

Los creadores de The Polite Type entienden que la libertad de expresión incluye el derecho a estar en desacuerdo “pero el discurso del odio no es una forma válida de mostrar ese desacuerdo”. Un equipo de especialistas en acoso, racismo y otras formas de intolerancia de la finlandesa The Children and Youth Foundation han participado en la invención de esta fuente tipográfica, que cuando es utilizada difumina y reemplaza las palabras hirientes por otras más suaves e inclusivas. El ejemplo que aparece en su web es muy descriptivo. Cuando intentas escribir “Te odio”, la frase cambia automáticamente y se convierte en “No estoy de acuerdo contigo”, o si pretendes escribir “Eres fea”, el programa lo convierte en “No posees una belleza tradicional”. El objetivo de esta tipografía, que por el momento solo reconoce el inglés­, es educativo: crear una nueva herramienta que aborde el problema del ciberacoso y enseñe que hay otras formas de expresarse sin hacer daño ni humillar.

1.800 palabras

Han sido adolescentes de educación secundaria de diversos orígenes los responsables del vocabulario que reconoce la fuente –aquí puedes probarla y descargarla–, integrando más de 1.800 palabras que promueven la diversidad, la inclusión y el antirracismo. Muchas palabras y expresiones obscenas se desenfocan en la caja de escritura, los términos raciales despectivos se convierten en el nombre propio de la raza o religión, o se rebaja las ofensas. Parece algo nimio, pero reemplazar un “Eres un estúpido” por “Eres tonto” puede ayudar.

Kia Haring, directora global de Sostenibilidad de la multinacional finlandesa TietoEVRY, explica el proyecto: “Queremos que los acosadores reconsideren las palabras que usan y el significado real que hay detrás. The Polite Type respalda nuestra visión de crear un entorno seguro y equitativo de las soluciones digitales”, asegura la responsable de la multinacional finlandesa de software.

Otras iniciativas y herramientas

En noviembre de 2020, investigadores del grupo SINAI (Sistemas Inteligentes de Acceso a la Información) de la Universidad de Jaén y de la Universidad de Alicante anunciaron la creación de una aplicación para que la gente escriba insultos y así poder realizar un listado de palabras malsonantes y ofensivas y facilitar su localización en internet. Un bot guarda los insultos para crear el listado a modo de diccionario. Después, mediante algoritmos, la intención es que se puedan detectar con rapidez en internet para alertar sobre mensajes que inciten al odio o ciberacoso.

En España, muchas asociaciones se están empleando a fondo, y con nuevas fórmulas, para luchar contra el ciberacoso. En abril de 2020, la organización Pantallas Amigas, promotora del uso seguro y saludable de internet y de las tecnologías, lanzó el Decálogo por la Ciberconvivencia Positiva y contra el Ciberbullying, una propuesta animada con consejos y pautas para proteger la privacidad de los más jóvenes y actuar de una forma educada en grupos de mensajería y redes sociales. “Cuida mucho las bromas en público. Aunque la persona implicada sepa que no es serio, otras lo pueden interpretar mal”, es una de sus recomendaciones. Según el último informe de EU Kids Online, en la Unión Europea los casos de acoso y ciberacoso han aumentado un 18 % en la última década.

La Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) ha recopilado una serie de herramientas útiles para enfrentarse al ciberacoso que pueden servir tanto en las familias como en los centros escolares para educar a los menores.

Levanta la Cabeza ha ilustrado los pasos que debes seguir para saber cómo actuar ante el ciberacoso.