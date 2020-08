Has estado en calas impresionantes, en restaurantes con los que tanto soñaste en el confinamiento y has disfrutado del atardecer rodeado de familia y amigos. Visitaste aquellas playas que tanto querías, hiciste la ruta de senderismo que anhelabas explorar y miraste con otros ojos aquellos lugares donde has veraneado año tras año. Has desconectado de la rutina, de tu trabajo, pero ¿y de las nuevas tecnologías? ¿Fuiste a ese restaurante, viste ese atardecer, hiciste esa ruta con el móvil en la mano, como nueva extremidad adherida al cuerpo? Si bien es cierto que llevar el teléfono a todos sitios parece una acción cotidiana, las adicciones a las nuevas tecnologías o a Internet es una de las consecuencias más preocupantes del uso no controlado a los dispositivos tecnológicos.

Hace unas semanas, en Levanta La Cabeza publicamos diez tecno-modales para concentrarte en lo que haces y respetar a los que te rodean. Un decálogo en el que se enumeraban buenas maneras para el uso controlado y responsable de tu smartphone. Disfruta de una conversación en buena compañía sin el teléfono a la vista, no hace falta inmortalizar todo lo que te rodea; atiende a la película del cine, o al concierto en directo, pero, sobre todo, pon límite a las redes sociales y al uso que haces diario de tu teléfono móvil.

El dolor de cuello, la sensación de pesadez en los hombros o las molestias en la zona lumbar son síntomas comunes para la mayor parte de la población. Y una de las principales causas de estas dolencias es la mala posición que mantenemos mientras estamos utilizando el móvil. La carga del cuello mientras escribimos puede llegar hasta los 27 kilos y provocar daños cervicales severos. En su momento, desde Levanta La Cabeza también analizamos el Text Neck. Pero este no es el único problema.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el abuso de la tecnología genera trastornos como irritación, aumento de la agresividad e inseguridad. Las tecnopatías surgen por un uso excesivo de la tecnología, sobre todo en niños y jóvenes que creen que Internet es un lugar privado donde pueden olvidar su estrés y dejar de lado sus problemas.

Según DQ Institute, los niños pasan 32 horas en línea cada semana con el fin de entretenerse, y el hecho de no tener a padres o responsables que los acompañen y guíen para poner límites y explicar los beneficios de las tecnologías puede generar problemas a largo plazo. Las enfermedades del siglo XXI están relacionadas con la adicción a los videojuegos y la depresión, pero no son las únicas.

La nomofobia es un término relativamente nuevo que ha llegado para quedarse. Según los expertos, consiste en tener un miedo irracional a no poder usar el móvil, ya sea porque no lo llevamos encima o porque no tenemos batería o cobertura. Lo consultamos de 50 a 100 veces de media al día, dormimos con él y es lo primero que tocamos nada más despertarnos. En el móvil guardamos todo: recuerdos, datos, contraseñas, canciones, fotos, vídeos, redes, contactos… Y esto también tiene sus consecuencias negativas.

Según Red Cenit, la nomofobia surge cuando una persona revisa de manera compulsiva el móvil para comprobar notificaciones, cuando muestra un enfado excesivo si se queda sin cobertura, cuando tiene que dormir con el teléfono muy cerca, o se pone nervioso porque tardan en contestarle a un mensaje. Sus relaciones personales se desarrollan a través de una pantalla y así es como surgen problemas serios de aislamiento social al utilizar de forma desmedida las redes.

Pero también está el ‘phubbing’ —de phone (teléfono) y snubbing (despreciar)—, conocido como ningufoneo, el acto de ignorar a una persona o al entorno al concentrarse exclusivamente en la tecnología móvil. Según la web Betech, con el ‘phubbing’ y la nomofobia, el cerebro reacciona de la misma forma que lo haría un adicto a las drogas. Se activan los mismos circuitos cerebrales y liberan las mismas sustancias responsables de la necesidad de volver a ‘consumir’.

Si quieres descubrir si haces un uso responsable de la tecnología, desde hace ya un año Levanta La Cabeza tiene a tu disposición un test para que puedas comprobarlo en primera persona. Y recuerda: aléjate del móvil cuando estás en casa, no tienes que estar conectado constantemente. Apágalo mientras duermes y borra cosas del teléfono que no sean imprescindibles. Instala aplicaciones de suspensión de actividades en las apps, quita las notificaciones, silencia grupos y establece horarios de desconexión.