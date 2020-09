La tecnología y la digitalización han cambiado el mercado laboral. Cada día más empresas buscan profesionales con perfiles técnicos, pero en España disminuye el número de expertos.

Los niños ya no quieren ser ingenieros o físicos, sus inquietudes se alejan de trabajos a los que no ven atractivo con sus ojos infantiles. Deberíamos fomentar en las aulas un mayor interés por los estudios de ciencias, y no solo porque en ellas están las profesiones del futuro, son fundamentales para dinamizar la economía del país.

Hablamos de lo que se conoce como profesiones STEM, pero ¿qué significa el término?

Te lo contamos