Filomena. La Superliga. Los bitcoins. La marcha de Leo Messi del Barça. La subida de la luz. Estos fueron algunos de los eventos que la plataforma de streaming Netflix destacó en su última campaña de publicidad. “2021: otro gran año para la ficción”, rezaba su eslogan.

Desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas, el guionista que maneja la realidad se ha superado constantemente, dejando la ficción como algo insignificante. Los límites entre ambas cada vez son más estrechos y cuesta distinguir cuando estamos viendo una u otra.

La tecnología es un tema cada vez más candente y una fuente de inspiración para productores audiovisuales y escritores. Desde Levanta la Cabeza hemos realizado esta selección de diez títulos -cinco series y cinco libros- publicados en 2021 que recomendamos.

Genética, microchips y ciberbullying en 5 series

The One (Netflix)

No hay otra serie que encajase mejor en el primer lugar de la lista. Como su propio nombre indica, The One habla sobre buscar a ese amor único, perfecto e inigualable a través de nuestra propia genética y un avanzado software de datos basado en el ADN de las hormigas. "Solo hace falta un mechón de pelo para emparejarte con la persona de la que te enamorarás, genéticamente garantizado", pronuncia la protagonista de la serie, Rebecca Webb.

Es cierto que a priori el argumento no es novedoso, pues suena muy blackmirroriano y también tiene ciertas similitudes con Soulmates (Amazon Prime). Sin embargo, la mezcla del thriller con la ciencia ficción y las tramas de los diferentes personajes, la convierten en un producto con personalidad propia y fácil de ver.

Esta serie, del creador de Misfits, Howard Oveman, plantea una interesante reflexión sobre la cantidad de datos personales que ofrecemos a los gigantes tecnológicos y las aplicaciones de citas, o de cómo la tecnología es capaz de arruinar las relaciones interpersonales. Esta disponible en Netflix.

Made for love (HBO Max)

Esta serie de HBO Max tiene como protagonista a Hazel Gogol, la esposa de Byron Gogol, el magnate tecnológico más importante del mundo. Vive encerrada en contra de su voluntad en una residencia digital y no ha vuelto al mundo real desde hace diez años. Dentro monitorizan todos sus movimientos, la hora en la que debe echarse la siesta, o incluso la intensidad de sus orgasmos.

El argumento comienza cuando consigue escapar para iniciar una nueva vida lejos de su excéntrico marido, que por su parte tenía un as bajo la manga: un chip que le implantó en el cerebro a Hazel y que le permite escuchar y ver qué está haciendo en todo momento, y saber su localización exacta.

Además de por su corta duración -son episodios de 30 minutos-, “Made for love” es un fiel reflejo del ciberabuso que sufren muchas mujeres por parte de sus parejas, incluso a través de los objetos domésticos. Está contado de una forma muy inteligente y cruda, pero con pinceladas de humor negro que no desentonan.

Biohackers (Netflix)

Estrenada en 2020, la serie alemana Biohackers presentó su segunda temporada en 2021. De la mano de la joven estudiante Mia Akerlund nos adentramos en el apasionante mundo de la biología sintética, y el uso de tecnología de última generación hasta rozar los límites de la ética médica.

¿Hasta qué punto es posible modificar tu cuerpo de la mano de la tecnología y la genética? En eso consiste el biohacking, algo así como el equivalente moderno a la eugenesia y que recuerda un poco a los experimentos del doctor Mengele, o a los pasadizos de El Internado. Laboratorios clandestinos, proyectos ilegales, secretos, misterios, suspense.

Toda esta mezcla, unida al ritmo frenético de la serie y sus pocos capítulos -en total son 12-, convierte a Biohackers en la opción perfecta para maratonear en esas tardes de sofá y manta en la que uno no sabe qué ver en la televisión.

Dr. Brain (Apple TV+)

Y sin salir de los laboratorios… no podíamos dejar pasar la oportunidad de añadir un matiz surcoreano a esta lista. Después del éxito mundial de Parásitos o El Juego del Calamar, el pasado mes de noviembre la plataforma Apple TV + estrenó Dr. Brain.

La serie nos presenta la historia de un reputado neurólogo coreano, Sewon, que además vive con un trastorno del espectro autista. El médico ha perdido recientemente a su familia en un accidente trágico, por lo que busca “hackear” sus mentes, conectándolas a su cerebro, para poder acceder a sus recuerdos.

El ambiente tétrico que caracteriza a las producciones surcoreanas, junto a los toques detectivescos que se entrelazan en el argumento, convierte a Dr. Brain en una serie adictiva y donde seis episodios saben a poco.

Gossip Girl (2021) – HBO Max

“Aquí la chica cotilla, tu única y más fiel fuente de información sobre las vidas escandalosas de la élite de Manhattan”, comienza cada capítulo la voz narradora. Los móviles con tapa, los SMS y las Blackberries que vieron crecer a los personajes de Blair Waldorf y Serena Van der Woodsen se han sustituido por smartphones de última generación y mensajes directos en redes sociales, pero el espíritu de Gossip Girl sigue vivo.

En este nuevo remake de HBO Max, son los propios profesores los que, hartos de los desprecios recibidos por parte de los niños y niñas de papá que tienen por alumnos, deciden tomarse la justicia por su mano y airear todos sus trapos sucios públicamente y a través de Instagram.

Más allá de los cotilleos, el glamour o el sexo, en el fondo la historia de Gossip Girl habla sobre el ciberbullying y el odio en las redes sociales, o la facilidad para expandir rumores en Internet. Los nuevos personajes no son tan entrañables como los de la versión original, pero merece la pena darle una oportunidad a esta Chica Cotilla 2.0.

Internet, Privacidad e Influencers en 5 libros

Error 404: ¿Preparados para un mundo sin internet?, de Esther Paniagua

¿Qué ocurriría si internet desapareciese? ¿Estamos preparados como planeta para que suceda algo de semejante magnitud? Esa es la premisa que plantea la periodista Esther Paniagua en su libro Error 404: ¿Preparados para un mundo sin internet?.

En los últimos meses se ha hablado en numerosas ocasiones del llamado gran apagón, que entre otras cosas, daría buena cuenta de la dependencia emocional que tenemos con la tecnología en nuestro día a día. Solo hay que echar la vista atrás a aquel fatídico día en el que WhatsApp, Facebook e Instagram dejaron de funcionar. La gente levantó sus cabezas de las pantallas y luchar contra su FOMO cada segundo en el que vieron que el scroll no actualizaba las últimas publicaciones.

Paniagua navega entre las cloacas de la red y critica ferozmente la herramienta de control, odio y manipulación en la que se ha convertido internet, pero lo hace desde un punto didáctico y esperanzador, y proponiendo posibles soluciones para “arreglar” el funcionamiento de internet en pro de nuestra sociedad contemporánea y de los derechos humanos digitales.

Vivir de las redes, de Sergio Barreda

Los influencers se han convertido en una de las profesiones más cotizadas en los últimos años, y un arma estratégica para las marcas, que aprovechan su imagen para canalizar la publicidad de sus productos de forma más directa hacia el target que buscan. Sin embargo, sigue siendo también uno de los sectores más herméticos y enigmáticos.

Sergio Barreda ha trabajado con más de 5.000 creadores de contenido y ha fundado varias agencias de representación de influencers y de actores. Este libro es importante para conocer más sobre las bambalinas de este mundillo y para comenzar a desmitificar la creencia de que ser influencer no es un trabajo. Aquí se dan cifras sin miramientos.

Destaca, además, por incluir testimonios en primera persona de figuras como Dulceida, Jonan Wiergo, Carolina Iglesias, Inés Hernand, Kikillo, o Andrea Compton, entre otros. Todos ellos, ejemplos exitosos en sus respectivos campos digitales.

No-cosas: quiebras del mundo de hoy, de Byung-Chul Han

La llegada de internet y las nuevas tecnologías ha desplazado muchos de los objetos tradicionales hasta condenarlos a la desaparición. Hemos cambiado las cosas físicas por aquellas intangibles. Antes se solía decir que era más rico el que más tenía.

Ahora, ¿cómo medimos eso? Este ensayo de pseudofilosofía invita a reflexionar sobre el impacto de la digitalización en nuestras vidas humanas, pero no deja de ser una opinión personal del autor.

Privacidad es Poder, de Carissa Véliz

De este libro ya hablamos en Levanta la Cabeza hace unos meses. La investigadora de la Universidad de Oxford, Carissa Véliz, nos ofrece un manual para hacer frente a las tecnológicas y a los gobiernos en lo que se refiere a nuestros datos.

En el libro, Véliz analiza cuáles son las estratagemas utilizadas por las grandes empresas de tecnología y las instituciones públicas y el beneficio que extraen de nuestra identidad. Todo lo que publicamos puede volverse en nuestra contra.

La protección de nuestros datos personales es una de las batallas más feroces que nos toca luchar para evitar acabar viviendo en una sociedad basada en la vigilancia.

Ready Player Two, de Ernest Cline

El metaverso está a la orden del día, y si hay un libro que trató el tema en su momento, allá por 2011, ese fue “Ready Player One”, adaptado al cine por Steven Spielberg. Ahora, una década después, Cline continúa explorando el universo de OASIS y sus preciados huevos de pascua con esta segunda parte. El libro es interesante porque cada vez suena menos futurista. Los videojuegos inmersivos, las plataformas como Roblox o las cajas de recompensa son una realidad en la sociedad actual.