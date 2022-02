Hoy 8 de febrero (el segundo día de la segunda semana del segundo mes del año), se celebra en todo el mundo el Safer Internet Day o #DíaDeInternetSegura, bajo el lema: ‘Juntos por una Internet mejor’ (Together for a better internet), es decir, por una Internet más segura y confiable. Se trata de una iniciativa internacional promovida por la red INSAFE/INHOPE con el apoyo de la Comisión Europea y con el objetivo de promover un uso seguro y positivo de la tecnología, especialmente entre niños, adolescentes y jóvenes.

¿Por qué es tan importante la ciberseguridad?

Sabemos que, por ejemplo, el 45 % de los internautas no sabe qué es phishing, y cada mes hay 1,5 millones de nuevos sitios de este tipo de malware. Los sistemas de seguridad no pueden bloquear todos los riesgos de la red, pero, sin embargo, el usuario puede mitigarlos si los reconoce y sabe cómo actuar.

Es cierto que, son muchos los frentes que debemos abordar a la hora de protegernos, pues son muchos los sistemas y las tecnologías que utilizamos en el día a día. Pero todos tienen algo en común: las personas. Si formamos a las personas, las posibilidades de éxito de los ataques disminuyen radicalmente. Y ese es el objetivo.

¿Y qué podemos hacer para lograr una Internet mejor?

Hacer un uso correcto de la tecnología es, sin duda, fundamental para que, entre todos, hagamos de la red un lugar seguro para navegar.

Y entre los hábitos de “higiene” básica en el campo de la ciberseguridad que podemos poner en práctica como padres, para luego poder formar y guiar a nuestros hijos, podemos destacar:

No quedarnos con las configuraciones por defecto o preconfiguradas de aplicaciones y plataformas en las que nos demos de alta, sino personalizarlas según nuestras necesidades.

Leernos las políticas de privacidad antes de aceptarlas (¡Sí, de verdad que se puede!).

Utilizar diferentes correos, uno para los temas profesionales o personales, y otro para las compras online o configuraciones de redes sociales.

Usar una tarjeta de prepago o una tarjeta de crédito distinta a la utilizada normalmente para los eCommerce, videojuegos o cualquier pasarela de pago online.

Utilizar contraseñas robustas de bloqueo de los dispositivos y de acceso a las aplicaciones o cuentas personales, y, si es posible, utilizar también la verificación en dos pasos.

Mantener los dispositivos siempre actualizados y con sistemas antivirus.

¿Qué necesitamos saber las familias para acompañar a nuestros hijos e hijas?

Como padres y tutores tenemos que adquirir las competencias digitales suficientes para poder orientar y educar a nuestros hijos en el mundo tecnológico que les ha tocado vivir. Y para ello, como siempre decimos, no hay nada mejor que normalizar el uso de tecnología en casa e incorporar la conversación, el diálogo y la escucha activa con nuestros hijos e hijas. Aunque el fin último debe ser que nuestros hijos sean autónomos digitales, cuando hayan adquirido sus propias competencias digitales, mientras nosotros, como adultos de referencia y confianza, los acompañamos en este proceso.

Y aquí compartimos algunas cuestiones sobre las que podemos dialogar en casa y trabajar con nuestros hijos:

¿Qué es la Huella Digital y cómo puede afectarte? Define tu Identidad Digital y aprende a cuidar la reputación online.

Conoce las pautas de seguridad imprescindibles para mejorar la protección de los dispositivos cuando navegas, y configura la contraseña y privacidad de todos los canales sociales o aplicaciones que utilices.

¿Qué riesgos puedes encontrar en la red? Desde malware y ciberdelincuencia (como engaños y estafas específicas para niños y adolescentes en redes sociales), a casos de acoso digital como el ciberbullying, sexting o

La Netiqueta, cómo comportarse en Internet para prevenir o resolver conflictos.

La privacidad y los contenidos en las redes sociales. Cómo tener una buena presencia y no hacer un uso abusivo.

Qué hacer si alguien te molesta en la red. Cómo bloquear usuarios, guardar evidencias y denunciar en las plataformas.

Fake News: desarrolla un pensamiento crítico y aumenta tu alfabetización mediática para no caer en los bulos ni en la desinformación.

No nos ha pillado mayores

El pensar que esto ya ‘nos ha pillado mayores’ o que ellos, como nativos digitales, siempre van a saber más tecnología que nosotros, son dos ideas que debemos desterrar ya que, ni ellos por haber nacido en un presente tecnológico y digitalizado tienen los conocimientos ni competencias necesarias adquiridas aún para hacer un uso seguro y saludable de Internet y los dispositivos, y, además, nosotros, con algo de tiempo y dedicación podremos ponernos al día poco a poco, según las necesidades que vayan teniendo por edad.

La mayoría de las dudas o posibles conflictos con los que se van a encontrar los menores van a tener relación con situaciones sociales y emocionales, algo en lo que nosotros, como padres, siempre vamos a tener más experiencia que ellos para poder escucharlos y aconsejarles.

Asimismo, fomentar el pensamiento crítico en nuestros hijos e hijas ayudará a prevenir de todo tipo de problemas que puedan encontrar en el mundo digital: discursos de odio, contenidos violentos, pornográficos, información sesgada, falsa o desinformación, etc.

El objetivo es que niños, adolescentes y jóvenes hagan un uso responsable, seguro y positivo de la tecnología para que puedan experimentar las grandes oportunidades que la tecnología puede ofrecerles, formándolos y preparándolos para el futuro.

Por ello, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE), junto con Internet Segura for Kids (IS4K), su canal especializado en ciberseguridad para menores, se unen a la iniciativa internacional con un evento que tendrá lugar hoy 8 de febrero en el Auditorio Ciudad de León.

Dentro del lema general “Juntos por una Internet mejor”, en #SID2022 se va a abordar la temática de las Redes Sociales como espacio de aprendizaje, desde un enfoque competencial, integral y positivo. De este modo, se trabajarán las competencias digitales de la familia, pero no solo a nivel técnico, sino también de cómo acercarse al entorno online de hijos e hijas, para enseñarles a disfrutar de la tecnología de forma saludable, para saber comunicarse, saber relacionarse, y saber pedir ayuda cuando algo no va bien.

Durante la jornada de #SID2022 se celebrarán talleres y charlas para niños, adolescentes y jóvenes; para familias, docentes y centros educativos, educadores y trabajadores sociales; así como para las empresas, organismos y responsables políticos, animándolos a participar de forma activa en la creación juntos de una Internet mejor.