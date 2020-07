Ya vimos que podemos ser 100, sin límite de tiempo y con subtítulos en directo. También que hay mil opciones para conectarte, que no hay edad para su uso, y que aunque no lo parezca, se puede tocar. Hemos reafirmado que no le faltaban mandamientos y que también tienen una cara B. Las videollamadas se han convertido en las grandes protagonistas de los últimos meses. Han sido una de las pocas ventanas que se abrían para conectarnos al exterior, para tener relación con nuestros seres queridos, para disfrutar con nuestros amigos y para hacernos responsables de nuestros deberes y obligaciones en el trabajo. Con su uso han nacido nuevos neologismos y también nuevos peligros, pero ¿sabías que todo esto comenzaba hace 50 años?

Cogemos la máquina del tiempo y retrocedemos al 30 de junio de 1970. En Pittsburgh (Estados Unidos). Su alcalde, Pete Flaherty, pasaría a la historia junto a John Harper, el presidente en aquella época de la compañía Alcoa, productora de aluminio. Ambos fueron los protagonistas de la primera videoconferencia oficial que emitía la empresa AT&T con su nuevo gadget, el Picturephone II. La sala donde se encontraba el alcalde estaba repleta de gente expectante ante el acontecimiento que allí iba a ocurrir. El Picturephone II, elegante y todo lo minimalista que en aquella época podía ser, era el protagonista y el centro de atención en aquel momento. Incluía la opción de zoom, de control del silencio, e incluso de un modo de privacidad que oscurecía la pantalla.

Gracias a la compañía AT&T, que inmortalizó el momento en un vídeo (si tienes curiosidad, puedes ver las imágenes en su canal de Youtube), podemos observar cómo Harper aparece en la pantalla de Flaherty en una pequeña imagen en blanco y negro mientras el público vitoreaba y aplaudía con énfasis ese momento que pasaría a la historia. “Good morning Jhon, you’re looking well this morning. I’m very pleased, John, to participate with you this morning in this historic call, in the city of Pittsburgh” [Buenos días Jhon, te veo bien esta mañana. Estoy muy contento de participar contigo esta mañana en esta llamada histórica que se hace desde la ciudad de Pittsburgh], declaraba el alcalde mientras Harper sonreía y agradecía sus palabras. Solo los separaban 100 metros, pero ese momento pasó a convertirse en la primera videoconferencia que se hizo desde unas instalaciones. A principios de esta década, AT&T cobraba $160 al mes por utilizar Picturephone II que permitía hacer videollamadas de hasta 30 minutos. Es cierto, que en aquel momento el servicio nunca se convirtió en un gran éxito, quizás por la tarifa tan elevada que conllevaba su uso. Sin embargo, fue un aliciente para lo que hoy en día nos ha servido como base de comunicación en una pandemia.

Aunque oficialmente esa videollamada pasó a la historia como la primera, en 1964, la propia compañía AT&T había presentado Picturephone en la Feria Mundial de NY y Disneyland. La idea era similar: un teléfono con vídeo y audio que quedaría inmortalizado como un momento icónico. La diferencia venía a la hora de su comercialización que suponía un coste de $16 por cada vez que se quisiese hacer una llamada de menos de tres minutos. Seis años después de este momento, con Picturephone II, AT&T permitieron que cualquier compañía colocara un sistema de videconferencias en sus propias instalaciones, lo que hizo que, en 1973, 453 Picturephones estuviesen activos.

Dando un gran salto en el tiempo, volvemos a hace apenas unas semanas, el día 30 de junio. La universidad de Carnegie Mellon ha querido homenajear esta mitad de siglo desde la primera videollamada y ha organizado una recreación con el actual alcalde de Pittsburgh, William Peduto y el actual presidente de Alcoa, Michael Morris. Ambos se conectaron a través de los sucesores de Picturephone II, las actuales cámaras que tienen nuestros PC y que nos han permitido y nos permiten conectarnos, ver y oír al mismo tiempo a personas que se encuentran en distintas ubicaciones.