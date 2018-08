DÉCIMO ANIVERSARIO PONLE FRENO

Para la cantante y colaboradora de Zapeando está prohibido el móvil en el coche. Chenoa no concibe estar atendiendo la máquina que lleva su vida, mientras seatiende otra máquina que puede despistar. "Si subo con gente que mira el móvil o me bajo o pido que no lo haga y se lo toman mal", nos cuenta.