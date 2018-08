Cristina Castaño: "Es fundamental no consumir alcohol ni ningún tipo de droga a la hora de conducir"

Cristina Castaño

Con motivo del Décimo Aniversario de Ponle Freno hemos preguntado a Cristina Castaño sobre lo que considera fundamental en seguridad vial. Para la actriz, que interpreta a Elena Rodríguez en la serie de Antena 3 'Cuerpo de Élite', es básico no consumir alcohol ni ningún tipo de droga a la hora de conducir , porque puedes poner en riesgo la vida de otros y la tuya y, luego, por supuesto, estar muy pendiente de no mirar el móvil. No puedo entender la gente que va mirando el móvil o contestando whatsap pmientras conduce, porque en un momento que te distraigas te das con el coche de delante.