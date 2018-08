DÉCIMO ANIVERSARIO PONLE FRENO

Para el humorista y colaborador de El Intermedio, aunque hemos mejorado, queda todavia mucho por hacer. Joaquín Reyes cree que ahora somos más conscientes de la responsabilidad que supone ponerse al volante, y sabemos que no hay que jugar con la gente que llevamos y nuestra propia integridad. Joaquín Reyes tiene muchos consejos para todos como que no nos distraigamos con el móvil, no nos relajemos en los trayectos cortos y no estéis tocando la radio... Esos consejos nos da. ¿Qué te parecen?